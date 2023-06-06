وصول الرئيس السيسي لمقر انعقاد المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني.

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر لإسهام المبادرة الأفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني، في ضوء ما يربط دول القارة الأفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين، فضلاً عن الأبعاد المتعددة لتلك الأزمة، التي تجاوزت حدودها الجغرافية لتشمل مناطق مختلفة من العالم، لاسيما في أفريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد الدول النامية، التي تعد الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

الرئيس السيسي: مصر تبنت موقفًا متوازنًا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية:

أكد الرئيس السيسي، أن مصر تبنت موقفًا متوازنًا منذ اندلاع الأزمة، يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وحشد الجهود الدولية للتوصل لحل يراعى شواغل جميع الأطراف، ضمانًا لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين، موضحًا أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل المساهمة في احتواء تلك الأزمة والتغلب على تداعياتها السياسية والإنسانية والاقتصادية، ومعربًا عن التطلع إلى مساهمة المبادرة الأفريقية كخطوة على طريق تحقيق التسوية السياسية المنشودة بين طرفي النزاع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن القادة الأفارقة تباحثوا خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن القادة الأفارقة أكدوا أن لأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الأفريقية وسائر دول العالم فى عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، فضلاً عن أهمية ذلك فى دعم الاستقرار والسلم الدولى.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في هذا الاجتماع الذي جاء بمشاركة كل من الرئيس "عثمان غزالي"، رئيس جزر القُمُر، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، والرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، والرئيس الزامبي "هاكايندي هيتشيليما".



