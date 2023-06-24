وزير التعليم يتفقد التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2023 (صور)

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، مقر التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بمدرسة المنصورة العسكرية للبنين التابعة لإدارة غرب المنصورة.

جاء ذلك أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وتوجه وزير التربية والتعليم إلى غرفة التصحيح الإلكتروني لمادة اللغة العربية، وتابع إجراءات التصحيح، وأجرى حوارًا مع المصححين حول الإجراءات المتبعة وخطوات التصحيح.

كما تفقد وزير التربية والتعليم غرفة التصحيح الإلكتروني لمادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية)، و(اللغة الفرنسية) واطمأن الوزير على سلامة التصحيح، وتحدث الوزير مع المصححين عن آرائهم في عملية التصحيح الإلكترونى، حيث أكد المصححون أنه يتميز بالدقة، والتركيز في التصحيح.

آلية التصحيح الإلكتروني:

التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

وأكد وزير التربية والتعليم أن تصحيح الأسئلة المقالية عبر التابلت يأتي حرصًا من الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من عشرة خبراء.

التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

وأشار وزير التربية والتعليم إلى إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كل امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك بحضور خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهاني عنتر، وكيل المديرية، وبدأت وزارة التربية والتعليم في أعمال التقدير لمادة اللغة العربية (الأسئلة المقالية) إلكترونيًا يوم الأربعاء الموافق ٢١/٦/٢٠٢٣، كما تم البدء في تصحيح اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية), و(اللغة الفرنسية) يوم الجمعة الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٣.