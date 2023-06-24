"المشروعات القومية وإدارة الأزمات" مناقشة بشباب ورياضة المنيا

عقد مندى محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، اجتماعا موسعا بمديري إدارات الفروع ومديرى مراكز الشباب بقطاع شمال المنيا ، بقاعة الاجتماعات والانشطة بديوان عام المديرية .

وذلك بحضور الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، دكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة للرياضة ، ومدير العلاقات العامة والمركز الاعلامي ، دكتور شريف رمضان معاون وكيل الوزارة للشباب ، وحضر الإجتماع متابعى قطاع جنوب وقطاع شمال ،مديري إدارات قطاع شمال المنيا ،سمالوط ، ومطاى ، وبنى مزار، ومغاغة ، والعدوة، والإدارات الفنية بالمديرية ؛ البرلمان والتعليم المدني، تنمية الشباب ، تنمية النشء ، الرياضة ، كما حضر مديري إدارات التخطيط والمتابعة، الهيئات الشبابية، الهيئات الرياضية ، الحوكمة والمراجعة الداخلية ،شئون المجالس، منسقى الجوالة والكشافة ، وحدة الأزمات والكوارث ، واندية السكان ، ومديرى مراكز الشباب.

تناول عكاشة، العديد من الملفات المهمة كان فى مقدمتها ملف الاستثمار فى الهيئات الشبابية والرياضية، انطلاقا من توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والتى تحرص على تعظيم دور الإستثمار الرياضى لتنمية موارد الهيئات الشبابية والرياضية، لتقديم كافة الخدمات والأنشطة الهادفة للمترددين على مراكز الشباب والأندية ، تحقيقا للهدف الأكبر، ان تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأشار عكاشة، إلى مراكز الشباب الجديدة ، والتى تم استلامها من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والبدء فى تشغيلها ، معربا عن أمله فى الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي، والعمل على تحقيق أهدافه بتقديم أفضل خدمة لكافة المترددين ، ناقش أيضا عددا من الملفات المهمة منها مواعيد فتح وغلق المراكز والملاعب المنجلة والالتزام بتوقيتات العمل الصيفية والشتوية.

وشدد عكاشة، على تفعيل ادارة الازمات مع ارسال التقارير وعوامل الامن والسلامة ، واتخاذ الطرق والوسائل العلمية في التعامل مع الآزمات والتواصل الفورى مع المسؤولين، فى إدارة الآزمات بالمديرية ، عند حدوث اى مشكلة أو كارثة ، كذلك تنفيذ المشروعات القومية من خلال الإعتمادات الخاصة بمراكز الشباب التي يوجد بها اعتمادات مالية ، تعميم التعليمات الخاصة بمبادرة مصر بلا غرقى وطرح المشكلات الخاصة بها.

فى سياق آخر ، وجهت الدكتورة " سوسن فرغلى، إلى الإهتمام بفرق الجوالة والتطوع والفتاة والمرأة ، وتنفيذ كود الاتاحة لذوى القدرات والهمم وتوفير عوامل الأمن والسلامة لهم ، وكذلك عمل معارض للحرف اليدوية للطلائع والشباب ، كما رحبت بفكرة عمل النشاط التشاركي بين مراكز الشباب ، والتنسيق الإعلامي ورفع البيانات ، والرد على المشكلات المطروحة ، وعمل جروبات تنسيقية بين مراكز الشباب المتجاورة ، وتنفيذ أنشطة تخدم المجتمع المحيط بهم .

وتحدث ناصح صليب مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية عن الإستثمار الرياضى لتنمية موارد الهيئات الشبابية والرياضية ، مؤكدا، على دور المشرفين الماليين ومديرى مراكز الشباب ، فى استغلال جميع المساحات الشاغرة لديهم، والتنسيق والتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة ، فى الوصول إلى مستثمرين لهذه المساحات ، لافتا، إلى أن المديرية ستقدم كافة التسهيلات الممكنة ، والتى تحفز المستثمر وتمنحه الثقة بنجاح مشروعه .

من جانبه،تحدث " وحيد شحاته" مدير إدارة الهيئات الشبابية عن اشتراكات مراكز الشباب بالإتحادات الرياضية ، ومدى توافر الاعتمادات المالية لذلك ، وتنقية سجلات العضوية بمراكز الشباب والأندية قبل 5 يوليو ، وتنسيق مواعيد الجمعيات العمومية ، وحصر كافة الأدوات الرياضية والترفيهية ، وحديقة الطفل ، الواردة من وزارة الشباب وتشغيلها وفي حالة عدم التشغيل يتم نقلها لمركز شباب آخر للاستفادة منها.

اختتم المدير العام اجتماعه ، بمجموعة من التوصيات والقرارات اللازمة لتطوير الأداء الوظيفي بمراكز الشباب ، ولتذليل كافة العقبات التى تؤثر سلبا على مسار العمل ، موجها الشكر والتقدير لكل الحضور ، ولا سيما مديري الإدارات الفرعية والفنية والإدارات المعاونة بالمديرية

كما وجه إدارة البرلمان والتعليم المدني، بعقد دورات تدريبية متخصصة للمشرفين الماليين ، بمراكز الشباب ، لصقل خبراتهم فى التعامل مع اللوائح والتعليمات المنظمة لمراكز الشباب.