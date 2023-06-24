السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

"المشروعات القومية وإدارة الأزمات" مناقشة بشباب ورياضة المنيا

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد مندى محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا،  اجتماعا موسعا بمديري إدارات الفروع ومديرى مراكز الشباب بقطاع شمال المنيا ، بقاعة الاجتماعات والانشطة بديوان عام المديرية .

وذلك بحضور الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، دكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة للرياضة ، ومدير العلاقات العامة والمركز الاعلامي ، دكتور شريف رمضان معاون وكيل الوزارة للشباب ، وحضر الإجتماع متابعى قطاع جنوب وقطاع شمال ،مديري إدارات قطاع شمال المنيا ،سمالوط ، ومطاى ، وبنى مزار،  ومغاغة ، والعدوة، والإدارات الفنية بالمديرية ؛ البرلمان والتعليم المدني، تنمية الشباب ، تنمية النشء ، الرياضة ، كما حضر مديري إدارات التخطيط والمتابعة، الهيئات الشبابية، الهيئات الرياضية ، الحوكمة والمراجعة الداخلية ،شئون المجالس، منسقى الجوالة والكشافة ، وحدة الأزمات والكوارث ، واندية السكان ، ومديرى مراكز الشباب.

تناول عكاشة، العديد من الملفات المهمة كان فى مقدمتها ملف الاستثمار فى الهيئات الشبابية والرياضية،  انطلاقا من توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والتى تحرص على تعظيم دور الإستثمار الرياضى لتنمية موارد الهيئات الشبابية والرياضية،  لتقديم كافة الخدمات والأنشطة الهادفة للمترددين على مراكز الشباب والأندية ، تحقيقا للهدف الأكبر،  ان تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية. 

وأشار عكاشة، إلى مراكز الشباب الجديدة ، والتى تم استلامها من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والبدء فى تشغيلها ، معربا عن أمله فى الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي، والعمل على تحقيق أهدافه بتقديم أفضل خدمة لكافة المترددين ، ناقش أيضا عددا من الملفات المهمة منها مواعيد فتح وغلق المراكز والملاعب المنجلة والالتزام بتوقيتات العمل الصيفية والشتوية.

وشدد عكاشة، على تفعيل ادارة الازمات مع ارسال التقارير وعوامل الامن والسلامة ، واتخاذ الطرق والوسائل العلمية في التعامل مع الآزمات والتواصل الفورى مع المسؤولين،  فى إدارة الآزمات بالمديرية ، عند حدوث اى مشكلة أو كارثة ، كذلك تنفيذ المشروعات القومية من خلال الإعتمادات الخاصة بمراكز الشباب التي يوجد بها اعتمادات مالية ، تعميم التعليمات الخاصة بمبادرة مصر بلا غرقى وطرح المشكلات الخاصة بها.

فى سياق آخر ، وجهت الدكتورة " سوسن فرغلى، إلى الإهتمام بفرق الجوالة والتطوع والفتاة والمرأة ، وتنفيذ كود الاتاحة لذوى القدرات والهمم وتوفير عوامل الأمن والسلامة لهم ، وكذلك عمل معارض للحرف اليدوية للطلائع والشباب ، كما رحبت بفكرة عمل النشاط التشاركي بين مراكز الشباب ، والتنسيق الإعلامي ورفع البيانات ، والرد على المشكلات المطروحة ، وعمل جروبات تنسيقية بين مراكز الشباب المتجاورة ، وتنفيذ أنشطة تخدم المجتمع المحيط بهم .

وتحدث ناصح صليب مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية عن الإستثمار الرياضى لتنمية موارد الهيئات الشبابية والرياضية ، مؤكدا، على دور المشرفين الماليين ومديرى مراكز الشباب ، فى استغلال جميع المساحات الشاغرة لديهم، والتنسيق والتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة ، فى الوصول إلى مستثمرين لهذه المساحات ، لافتا،  إلى أن المديرية ستقدم كافة التسهيلات الممكنة ، والتى تحفز المستثمر وتمنحه الثقة بنجاح مشروعه .

من جانبه،تحدث " وحيد شحاته" مدير إدارة الهيئات الشبابية عن اشتراكات مراكز الشباب بالإتحادات الرياضية ، ومدى توافر الاعتمادات المالية لذلك ، وتنقية سجلات العضوية بمراكز الشباب والأندية قبل 5 يوليو ، وتنسيق مواعيد الجمعيات العمومية ، وحصر كافة الأدوات الرياضية والترفيهية ، وحديقة الطفل ، الواردة من وزارة الشباب وتشغيلها وفي حالة عدم التشغيل يتم نقلها لمركز شباب آخر للاستفادة منها.

اختتم المدير العام اجتماعه ، بمجموعة من التوصيات والقرارات اللازمة لتطوير الأداء الوظيفي بمراكز الشباب ، ولتذليل كافة العقبات التى تؤثر سلبا على مسار العمل ، موجها الشكر والتقدير لكل الحضور  ، ولا سيما مديري الإدارات الفرعية والفنية والإدارات المعاونة  بالمديرية 

كما وجه إدارة البرلمان والتعليم المدني،  بعقد دورات تدريبية متخصصة للمشرفين الماليين ، بمراكز الشباب ، لصقل خبراتهم فى التعامل مع اللوائح والتعليمات المنظمة لمراكز الشباب.

الجريدة الورقية