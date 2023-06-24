نموذج تدريبي على امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية نموذج تدريبي استرشادي لامتحان الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 الذي من المقرر عقده غدًا الأحد.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة امتحان الكيمياء في إجمالي نحو ألفين و98 لجنة سير امتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتستهدف النماذج الاسترشادية، التي نشرتها وزارة التربية والتعليم، تدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة، ومواصفات الورقة الامتحانية، والتعرف على طبيعة الأسئلة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية التدريبية إلكترونيًا على الموقع الرسمي الخاص بها، بصيغة pdf لسهولة تحميلها والتدرب عليها.

يمكنك التدريب على النموذج الاسترشادي لامتحان الكيمياء للثانوية العامة من هنا



مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

يتضمن امتحان الكيمياء للثانوية العامة على 15 في المائة من إجمالي الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد.

ويحتوي امتحان الكيمياء على أسئلة متنوعة لقياس جميع المستويات المعرفية، موزعة على 30 في المائة أسئلة فهم، و40 في المائة أسئلة تطبيق و30 في المائة أسئلة الإبداع وحل المشكلات.

ويعقد امتحان الكيمياء للثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، ويتسلم الطلاب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان المادة ويعيدونه في نهايته.

ووعد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بأن تكون أسئلة الامتحانات واضحة وصريحة خالية من أي لغط أو تحوير وأو تعقيدات.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراجعة أسئلة بنوك الأسئلة من أجل إزالة أي لغط، وعدم وجود اختيارات متقاربة في أسئلة الاختيار من متعدد، أو وجود أكثر من إجابة صحيحة.

ونبه وزير التربية والتعليم بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة تتناسب وقت إجابتها ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، ووضوح ودقة الأسئلة.

ووجه وزير التربية والتعليم بالالتزام بدقة توزيع أوراق الأسئلة والإجابة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية، ومراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ، وب، وج، ود) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

ودعا وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة إلى عدم الإجابة في أوراق الأسئلة لعدم إهدار الوقت في إجابة لم يعتد بها.

