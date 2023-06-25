اليوم.. صرف معاشات شهر يوليو

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم الأحد، معاشات يوليو عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة، واتخاذ التدابير والإجراءات كافة لتسهيل عملية صرف المعاشات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، كى يتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

صرف المعاشات:

صرف المعاشات

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أكدت أن صرف المعاشات سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات، من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك، أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

التحول الرقمي والشمول المالي:

شددت على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.