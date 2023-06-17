شرم الشيخ تستقبل مهرجان السينما العربية في دورته الأولى منتصف يوليو

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بالقاهرة، وفدا من اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 15 الى 20 يوليو من العام الجاري.

ورحب المحافظ بالوفد وأبدى موافقته برغبة إدارة المهرجان بأن يكون اللواء خالد فودة الرئيس الفخرى الدائم لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية .

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ضم وفد المهرجان الكاتب الصحفى أيمن الحكيم رئيس المهرجان والمهندس أسامة الشيخ الخبير الاعلامى، والفنانة وفاء عامر، والسيناريست الدكتورمدحت العدل، والإعلامي محمد فؤاد منسق عام المهرجان، والمخرج كريم اسماعيل.

من جانبه ابدى أيمن الحكيم رئيس المهرجان سعادته بقبول اللواء خالد فودة الرئاسة الفخرية الدائمة للمهرجان وقال ان حماس المحافظ يُنبأ بميلاد مهرجان سينمائى كبير وحقيقي يليق بالسينما المصريه تكون مصر دائما هى عاصمة السينما العربية.



كما عرض الحكيم ملفا كاملا بكل التفاصيل واخرالمستجدات والاستعدادات لإقامة الدورة الاولى للمهرجان.

وفي ختام اللقاء وجه محافظ جنوب سيناء كافة الإدارات بالمحافظة بالتعاون مع إدارة المهرجان وتذليل كافة العقبات حتى يخرج المهرجان فى دورته الأولى بصورة عالمية تليق بمدينة شرم الشيخ التي أصبحت مقصدا لكل دول العالم.

وكانت وافقت الفنانة الكبيرة لبني عبد العزيز على أن تكون الرئيس الشرفي لمهرجان السينما العربية الذي يقام في مدينة شرم الشيخ ويجرى الآن الاستعداد لإطلاق دورته الأولى.

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وكانت الفنانة القديرة قد استقبلت ليلة أمس وفدا من المهرجان ضم رئيس المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم ومديرته الدكتورة ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، ومديره التنفيذي المخرج والمونتير سامي محمد على.

لبني عبد العزيز: متحمسة لفكرة المهرجان كمشروع ثقافي



وفي خلال اللقاء الذي امتد لأكثر من ساعتين استمعت الفنانة "لبنى عبد العزيز" لتفاصيل المهرجان، وأبدت حماسا كبيرا لفكرته كمشروع ثقافي متكامل قائم على مدار العام وليس أيام انعقاده فقط، كما قدمت "لبنى" عددا من الاقتراحات المعتبرة التي قررت إدارة المهرجان الاستفادة منها في فعاليات دورته المقبلة.

وفد اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية



ونشر الكاتب الصحفي أيمن الحكيم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورتين مع الفنانة القديرة، بحضور مديرة المهرجان د. ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما

، والمدير التنفيذي للمهرجان، المونتير والمخرج سامي محمد علي، وعلق عليهما قائلا (تفضلت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز بالموافقة على أن تكون الرئيس الشرفي للدورة الأولى لمهرجان السينما العربية الذي يقام بمدينة شرم الشيخ ..استضافت الفنانة القديرة ببيتها العامر وفدا من المهرجان ضم رئيس المهرجان أيمن الحكيم ومدير المهرجان د. ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينماوالمونتير والمخرج سامي محمد علي المدير التنفيذي، في ضيافة لبنى عبد العزيز قضينا سهرة فوق الممتعة مليئة بالحكايات والأفكار والاقتراحات التي تؤكد أن النجومية ليست من فراغ.. شكرا لبطلة "أنا حرة" و"الوسادة الخالية" و"آه من حواء" و" وإسلاماه" و"غرام الأسياد").



يذكر أن إدارة المهرجان ستعلن قريبا عن موعد المؤتمر الصحفي الذي سيعلن من خلاله كافة تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان السينما العربية، والذي سيكون مقره مدينة شرم الشيخ، و تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي سمير فرج، وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية ، ويرأس المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ويضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما.

مديرا للمهرجان، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين مديرًا فنيًا، والمخرج سامي محمد علي مديرًا إداريًا، والمحاسب فهمي فؤاد أمينًا للصندوق، ورانيا الشامي للعلاقات والإعلام.