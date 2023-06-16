وزير التعليم العالى يقرر إغلاق كيان وهمى في الغربية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية دراية للعلوم الطبية والتكنولوجية".

ويقع مقر المنشأة بعقار رقم 7 في الدور أول علوي بشارع الفاتح في طنطا في محافظة الغربية، وتُروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلاب من جميع المؤهلات؛ للحصول على الدبلومات فى التخصصات التالية (فني تحاليل، ومعاون تمريض، ومساعد طبيب أسنان، وفني صيانة أجهزة طبية).

كما تدعي المنشأة الوهمية حصول الطالب على شهادة معتمدة، وكارنيه مزاولة مهنة، وإضافة المسمى الوظيفى للبطاقة الشخصية.

ووجه وزير التعليم العالى باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشاد وزير التعليم العالى بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالى بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير.

لجنة رصد الكيانات الوهمية في التعليم العالى

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية.

ولفت متحدث التعليم العالى إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف متحدث التعليم العالى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية