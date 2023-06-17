نقيب المحامين يكرم نجم منتخب مصر للكرة الشاطئية

حرص عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، على إقامة احتفالية بقاعة الاجتماعات بالنقابة العامة للمحامين، وذلك لتكريم الحسيني طه، المحامي، ولاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية، وهذا من منطلق تقدير نقابة المحامين، وحرصها على تكريم المحامين وأبنائهم المتفوقين في مختلف المجالات.

أقيمت الاحتفالية بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة محامي شمال الجيزه، ولفيف من الرموز النقابية من المحامين والمحاميات، إلى جانب مشاركة اللجانب النقابية بالجيزة.

استهل نقيب المحامين كلمته، بالترحيب بجميع الحضور، من المحامين والرموز النقابية، في بيتهم ونقابتهم نقابة المحامين.

وأشاد، بالإنجازات التي حققها الأستاذ الحسيني طه المحامي، مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، بعد حصوله على العديد من البطولات رفقة المنتخب، والتي كان أخرها بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية التي اقيمت في السعودية، مايو الماضي لعام 2023.

وخلال الاحتفالية، أهدى نقيب المحامين عبد الحليم علام، درع نقابة المحامين، إلى بطل مصر، وبطل نقابة المحامين، الحسيني طه، المحامي.

ومن جانبه تقدم محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، بخالص التهاني للحسيني طه، ولوالديه المحامي الأستاذ طه راشد، ووالدته الأستاذة سامية عبد الحليم، المحامية.

وفي ذات السياق، قال عبد المجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، إن نقابة المحامين اليوم في عرس لتكريمها الحسيني طه، المحامي، الذي صعد مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، إلى كأس العالم للكرة الشاطئية، متمنيًا له ولمنتخب مصر دوام التوفيق في جميع المحافل العربية والأفريقية والدولية.

ومن جانبه، أشاد يحيى التوني، وكيل النقابة العامة للمحامين، بالإنجاز الذي حققه البطل الحسيني طه، المحامي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعتبر انجازًا للوطن ولنقابة المحامين.

وفي سياق متصل، وصفت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، الإنجاز الذي حققه البطل الحسيني طه، المحامي، مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، بأنه إعجاز بالنسبة له، وذلك لحرصه على ممارسة كرة القدم والتدرج في البطولات مع منتخب مصر للكرة الشاطئية، وصولًا إلى كأس العالم، مشيدة بدور والديه في إعداد بطل أوليمبي لمصر ولنقابة المحامين.

ويذكر أن الحسيني طه راشد الملواني ـ محام ولاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية

ـ محام ابتدائي منذ 5 سنوات.

ـ حاصل على بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية التي اقيمت في السعودية في مايو الماضي لعام 2023.

ـ لعب في أندية «الداخلية ـ النصر ـ البلاستيك ـ شبرا ـ الشرقية للدخان».

ـ يمارس لعبة كرة القدم والمحاماة، وذلك لحبه الشديد لمهنة المحاماة وممارسة كرة القدم.

ـ البطولات التي حصل عليها رفقة منتخب مصر للكرة الشاطئية:

1 ـ الحصول على المركز الرابع بطولة كاس القارات ٢٠١٨ بالامارات

2 ـ الحصول على المركز الثالث بطولة امم أفريقيا بشرم الشيخ٢٠١٨

3 ـ الحصول على المركز الثاني بطولة كوسافه بجنوب افريقيا ٢٠٢٢

4 ـ الحصول على المركز الثاني بطولة أفريقيا بموزمبيق ٢٠٢٢ والصعود لكاس العالم

5 ـ الحصول على المركز الأول بطولة كاس العرب ٢٠٢٣ بالسعودية.