فاكهة لذيذة تحمي الجلد من مخاطر أشعة الشمس الضارة من دون الحاجة لكريمات واقية

حذر الأطباء من أن قضاء فترات طويلة في الحدائق والمتنزهات وعلى الشواطئ للاستمتاع بأشعة الشمس خلال فصل الصيف، قد يعرض الجلد لأضرار خطيرة تصل إلى الحروق، حتى مع وضع الكريمات الواقية ضد الشمس.

فوائد التوت الأزرق لمحاربة أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية:

وفي هذا الصدد، أكد مجموعة من خبراء التغذية أن هناك أطعمة غنية بمضادات الأكسدة قد تساعد على محاربة حروق الشمس وتضرر الجلد، إلى جانب استخدام منتجات الوقاية من الشمس، وإعادة وضعها خلال النهار لضمان فعاليتها.

فوائد التوت الأزرق لمحاربة أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية

ووفقًا لنصائح خبير تغذية بريطاني، إن هذا العلاج السري ربما يكون مختبئًا بالفعل في ثلاجتك، والذي يتمثل في التوت الأزرق الذي يتميز بطعم حلو لاذع، ويقدم أكثر من مجرد وجبة خفيفة ممتعة، إذ إنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يساعد على التئام أضرار أشعة الشمس.

وأضاف خبير التغذية: "التوت الأزرق غني بمركبات مضادات الأكسدة الطبيعية التي تُسمى الأنثوسيانين والتي تمنحها لونها الأزرق، وقد يؤدي التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية إلى زيادة إنتاج الجذور الحرة التي يمكن أن تسهم بمرور الوقت في زيادة شيخوخة الجلد".

وتابع الطبيب: "فيتامين C هو أيضًا مضاد للأكسدة ومهم لصحة الجلد الجيدة لأنه يستخدم لصنع الكولاجين الذي يساعد الجلد على الاحتفاظ بمرونته، لذا اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة قد يساعد في تقليل الأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية".

وبصرف النظر عن تخفيف التذكار المؤلم من يوم مشمس، قد يساعد التوت الأزرق أيضًا في ترطيب جسمك كونه يتكون من 85% من الماء، فالترطيب مهم أيضًا في الحرارة المرتفعة للتخفيف من أعراض حروق الشمس وإعادة ترطيب البشرة.