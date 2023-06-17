قواعد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جامعة قناة السويس، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على استمرار العمل بقواعد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية كما العام الماضي.

قواعد تنسيق الشهادات المعادلة

1. أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95 في المائة على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

2. أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90 في المائة على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

3. أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85 في المائة على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

4. أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكُلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.

5. تقديم المُستند الذي يُفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب مُوثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)، بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضح به تواريخ وجهة الدخول والخروج، وشهادة تحركات موضح بها تواريخ، وجهة الدخول والخروج، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.

6. يجرى ترشيح الطلاب في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لكليات الجامعات الحكومية المصرية، وفقًا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن يتم القبول بكل كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، نظرًا لإلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية (المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا) للالتحاق بالعام الجامعي 2023/2024.