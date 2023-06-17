أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن تفاعل المصريين مع ثورة 30 يونيو، طبيعي ووجداني، يعبر عن خوفهم على مؤسسات الدولة، كما أن يوم 3 يوليو 2013، خالد في ذاكرة المصريين.

شجاعة الجيش والشعب في 30 يونيو حافظت مصر

وقال باسل عادل، إنه يجب على الأجيال القادمة أن تدرك قيمة ثورة 30 يونيو، وهذه الثورة طوق نجاة لجميع أطياف المجتمع المصري.

وتابع: لو استمر الإخوان المسلمين في الحكم، لكنا نرى وجود شرطة وجيش موازي للدفاع عن الجماعة، كما أن المشهد سوف يغلب عليه العنف بين أبناء المجتمع، بالإضافة إلى وجود حرب أهلية في المحافظات.

شجاعة الجيش والشعب في 30 يونيو حافظت مصر

وأضاف رئيس كتلة الحوار، أن جماعة الإخوان الإرهابية قاموا بالتعدي على التيارات المدنية في الاتحادية، كما أن استمرار اعتصام رابعة والنهضة، سيخلق دولة داخل دولة، كما أن شجاعة القرار من الجيش المصري والشعب أنهى الاعتصام للحفاظ على الدولة.

وأكمل: رغم الإنجازات وتنفيذ عدد المشروعات كبيرة في وقت وجيز، إلا أن التحديات الاقتصادية تجعل المواطنين ينسوا هذه المشروعات، موضحًا أن مصر تعيش على الأموال الساخنة منذ30 عاما وسحب هذه الأمور مرة واحدة، مشيدًا بدور الدولة بنجاح التعامل مع أزمة كورونا، موضحًا أن القيادة السياسية تشعر بالمسئولية تجاه الشعب، وتعمل على تنفيذ العديد من المشروعات التي تلبي حاجة المواطن.

قنوات الإخوان الإرهابية مخصصة للهجوم على الدولة

وأوضح أن قنوات الإخوان الإرهابية مخصصة للهجوم على الدولة، وبعيدة كل البعد عن مفهوم المعارضة، وتفتقد إلى الموضوعية، كما أن هدفهم الرئيسي هو العودة للحكم، حتى لو أدى ذك لهدم مؤسسسات الدولة، لافتًا إلى أنهم غير معترفون بالدستور أو نظام الحكم.

وأشار عادل إلى أن المعارضة لابد أن تحتوي على مجموعة من الشروط مثل «وجود برنامج، لغة الحوار، طرح حلول للمشاكل»، وليس إطلاق آمال وأحلام رنانة، موضحًا أن المعارضة التي تنتقد كل شيء، يسمى «شقاق»، وليس لها القدرة على الحكم.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد.

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