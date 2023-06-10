جوارديولا يبحث عن الثلاثية التاريخية الليلة بنهائي دوري الأبطال

ساعات قليلة تفصل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تحقيق لقب تاريخي في الصدام المشتعل بنهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي مانشستر سيتي ونظيره إنتر ميلان، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.

ويستعد المخضرم بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم، بعدما تُوج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي، بعد ماراثون كبير خاضه مع آرسنال، ومن ثم تتويجه بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد.

ويخوض الإسباني بيب جوارديولا المتوج بثاني ألقابه في 2022-2023، مواجهة اليوم في نهائي دوري الأبطال وهو يضع عينيه نحو قيادة فريقه لتحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم، لتكون المرة الأولى في تاريخه التي يتوج فيها بالثلاثية في موسم واحد، علما بأنه لم يتوج من قبل بلقب دوري الأبطال.

ويبحث جوارديولا عن إنهاء لعنته في دوري أبطال أوروبا مع مان سيتي في موسم الثلاثية ولقب البريميرليغ الخامس مثلما فعل فيرغسون في موسم 1998-1999.

ويسير بيب جوارديولا على خطي السير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، المتوج بـ13 لقباً للبريميرليغ، وتحقيق اللقب الخامس في مشواره بالدوري الإنجليزي في موسم 1998-1999 الذي شهد تتويج الشياطين الحمر بالثلاثية التاريخية، حين فاز مع الشياطين الحمر في 98-99 بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليصبح أول فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان إلى نهائى النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أطاح بمواطنه نادي إف سي ميلان بمجموع المباراتين بنتيجة 3-0 ، على الجانب حجز مانشستر سيتي مقعده في الدور النهائي بعدما تخطي عقبة ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-1.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان والقنوات الناقلة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره فريق إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

وتُذاع المباراة عبر قناة "bein sports premium 1 HD " المباراة النهائية بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي .

فيما تذاع أحداث المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة "bein sports premium 2 HD "وذلك بتعليق اليمني حسن العيدروس.