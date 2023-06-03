قبل النهائي المرتقب.. ماذا قدم جوارديولا في 22 مواجهة أمام مانشستر يونايتد

يستعد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لصدام قوي عندما يواجه مانشستر يونايتد اليوم السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يقام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي.

وقاد بيب جوارديولا فريقه مانشستر سيتي للتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة رقم 12 في تاريخه.

ونجح مانشستر سيتي في التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 6 مرات في تاريخه بينما احتل مركز الوصافة 5 مرات.

وتوج بيب جوارديولا ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة مع مانشستر سيتي كانت في موسم 2018-2019 عندما فاز على واتفورد بنتيجة 6-0 في المباراة النهائية.

ويعد هذا النهائي الأول بين قطبي مدينة مانشستر على مستوى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبحث بيب جوارديولا عن التتويج بالبطولة الثانية له هذا الموسم بعد حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض بيب جوارديولا تحديات كبيرة في نهاية موسم 2022-2023 عندما يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ثم يواجه إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي حال تتويج مانشستر سيتي بالبطولة سيتمكن من معادلة عدد ألقاب فريق أستون فيلا من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بواقع 7 ألقاب.

وخاض بيب جوارديولا 59 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وتمكن من تحقيق الفوز في 42 مباراة بينما تعادل في 10 مباريات وخسر 7 لقاءات.

تاريخ مواجهات بيب جوارديولا أمام مانشستر يونايتد

وسبق للمدرب الإسباني بيب جوارديولا مواجهة مانشستر يونايتد في 22 مباراة سابقة منها 18 مباراة مع مانشستر سيتي.

ونجح بيب جوارديولا في تحقيق الفوزعلى مانشستر يونايتد 12 مرة خلال 22 مباراة جمعته بالشياطين الحمر بمختلف المسابقات خلال مسيرته التدريبية.

وشهدت مواجهات بيب جوارديولا أمام مانشستر يونايتد تعادله في 3 مباريات وخسارته في 7 لقاءات.

وتمكنت فريق بيب جوارديولا في تاريخ المواجهات أمام مانشستر يونايتد من تسجيل 39 هدفًا بينما استقبلت 24 هدفًا.

وفاز بيب جوارديولا على مانشستر يونايتد هذا الموسم مرة واحدة بينما خسر مثلها.

وتفوق مانشستر سيتي على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3 في مباراة الدور الأول بينهما في الدوري الإنجليزي لكنه خسر في مباراة الدور الثاني بنتيجة 2-1.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها بيب جوارديولا فريق مانشستر يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.