جوارديولا يتوعد الإنتر ويكشف عن الموقف حال ضياع دوري الأبطال

كشف الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رؤيته لمباراة فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا ، والمقرر لها غدا " السبت"، بستاد "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية.

لا.. للإفراط في التفاءل:

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية السيتي سيلعب بهدف الفوز مشيرا إلى أنه تعلم مع فريقه أن الإفراط في الحماس لا يناسبنا، سنسافر إلى هناك من أجل تحقيق حلم، وسنحاول أن نقدم مباراة جيدة وأن نفوز في النهائي.

الماضي الحزين:

وأضاف: نعلم أنه كان لدينا فرصة منذ عامين، لكننا لم نستغلها وفي العام الماضي خسرنا بسيناريو مثير، نحن هناك مجدداً هذا العام وسنحاول أن نقدم كل ما لدينا.

وأكمل:سنتعامل مع المباراة كما نتعامل مع مباريات وسط الأسبوع في الدوري الإنجليزي، سنكون متأكدين من قدرة اللاعبين على التركيز وما يحتاجون لفعله، لا شيء أكثر من ذلك.

المنطق الفوز:

وأضاف: أتفهم كل شيء فعلناه خلال تلك السنوات، والذي كان مليئا بالأشياء الجيدة، سيكون من المنطقي أن نفوز بتلك البطولة، وإذا لم يحدث سيبدو الأمر أقل منطقية، لكن يجب علينا تقبل ذلك، هكذا هي الأمور.