نهائي أوروبا.. موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

يستقبل استاد اتاتورك الأولمبي مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022/2023.

مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الاسباني بعد التعادل في الذهاب بهدف لمثله والفوز في العودة برباعية نظيفة، بينما صعد إنتر ميلان على حساب جاره وغريمه التقليدي ميلان بالفوز ذهابا بهدفين دون رد وإيابا بهدف نظيف.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر

تنطلق مواجهة إنتر ميلان ومانشستر سيتي في العاشرة من مساء العاشر من الشهر الجاري على ملعب "أتاتورك" الأولمبي بتركيا، في المباراة التي يتم التجهيز لها منذ أسابيع ماضية.

القنوات الناقلة

تُنقل موقعة النيراتزوري أمام المان سيتي على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على الحقوق الحصرية لبث البطولة في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان ندية وحماس كبير، خاصة وأن الفريقان يلديهم دوافع كبيرة لحصد اللقب، بعد المشوار الكبير للثنائي في البطولة.

تصريحات مدرب إنتر

أكد سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان أن فريقه سيواجه أقوي فريق في العالم "مانشستر سيتي" في نهائي الشامبيونزليج الأوروبي.

وأضاف أن رحلة دوري أبطال أوروبا كانت طويلة لكن الفريق لم يكن محظوظ في البداية ولكنها رائعة ومتعبة.

وقال مدرب إنتر : "سنواجه أقوى فريق في العالم في نهائي دوري الأبطال و المان سيتي توج بالدوري خمسة مرات في السنوات الست الماضية بإنجلترا، لذلك علينا توخي الحذر، نعرف أننا سنواجه الأفضل، وعلينا أن نعد له جيدًا".

وأردف إنزاجي تصريحاته: "بيب جوارديولا مدرب مميز واستثنائي، الجميع حاليا يعلم في كرة القدم الحديثة، أن هناك قبل وبعد جوارديولا".

وأتم "مباراة نهائي دوري الأبطال الأهم في مسيرتي التدريبية، فريقي مثل أونانا ودجيكو لعبا نصف النهائي من قبل ولكن ليس النهائي، فيما الباقي يعد هذه المباراة الأهم في مسيرته مثلي".