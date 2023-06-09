الجمعة 09 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وظائف خالية في السفارة الأمريكية في القاهرة

فرص عمل
فرص عمل

كشفت السفارة الأمريكية في القاهرة، عن وظائف خالية للشباب للعمل في وظيفة مساعد إداري بمرتب يصل إلى 36195 دولارًا أمريكيًا، على أن ينتهي التقديم لها يوم 19 يونيو الجاري.

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 وجاءت تفاصيل الوظائف الخالية وفق الموقع الرسمي للسفارة، كالتالي:

وظائف خالية.. الشروط المطلوبة

- الإلمام بالمهام الإدارية والمعدات المكتبية القياسية.

- أن يكون المتقدم ل الوظائف لديه خبرة لا تقل عن عامين من الخبرة الإدارية أو الكتابية أو خدمة العملاء.

  • لابد أن يكون المتقدم للوظيفة على دراية بالهيكل الأساسي لبعثة حكومة الولايات المتحدة في الخارج.

- معرفة سياسات ولوائح وإجراءات حكومة الولايات المتحدة.

- أن يكون لديه خبرة في الكمبيوتر.

السفارة الامريكية 

وظائف خالية بالسفارة الأمريكية

- يجب أن يتمتع بمهارات جيدة في العلاقات الشخصية والتواصل.

- يجب أن يكون قادرًا على التكيف مع الهياكل والإجراءات المكتبية المختلفة.

- يجب أن يكون قادراً على العمل في غضون مهلة قصيرة.

  • لابد من  الحصول على تصريح ثقة عامة عالي المخاطر والحصول عليه.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في السفارة الأمريكية الدخول على الموقع الرسمي واختيار الوظائف المطلوبة، ثم تقديم جميع البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب.

ويذكر أنه قد أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة مساء الأحد الماضى عن تشجيعها للنادي الأهلي في مباراته أمام نادي الوداد في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت السفارة الأمريكية في القاهرة عبر منشور لها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " حلق عالي يا نسر الأهلى !.. النهاردة ماتش البطولة بين الأهلى اللي بيمثل مصر مع فريق الوداد المغربي.. احنا هنا في السفارة بنشجعهم بحماس!".

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