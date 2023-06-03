الثلاثية التاريخية تُراود أحلام جوارديولا الليلة

يستعد الإسباني بيب جوادريولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لمواصلة زحفه نحو تحقيق الثلاثية التاريخية مع السيتي في موسم واحد، بعدما تُوج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي، عندما يلتقي مساء اليوم السبت مع مانشستر يونايتد في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويبحث مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا لحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة بينما يسعى يونايتد للحصول عليه للمرة 13.

ويأمل السيتي تحقيق ثلاثية تاريخية بقيادة مدربه المخضرم وهو ما لم يحققه سوى فريق إنجليزي واحد آخر وهو مانشستر يونايتد في 1999، ولن يكون هناك ما هو أفضل لفريق تن هاج سوى إفساد حلم سيتي.

جوارديولا يواصل زحفه نحو الثلاثية التاريخية

يضع الإسباني بيب جوارديولا المتوج بأولى ألقابه في 2022-2023، عينيه نحو قيادة فريقه لتحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم، حيث يخوض نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي امام مانشستر يونايتد مساء اليوم على استاد "ويمبلي" العريق بالعاصمة لندن.

كما يستعد لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي في العاشر من شهر يونيو على ملعب (أتاتورك الأولمبي) في إسطنبول، وإذا تُوج السيتي باللقبين ستكون المرة الأولى في تاريخه التي يتوج فيها بالثلاثية في موسم واحد، علما بأنه لم يتوج من قبل بلقب دوري الأبطال.

ويسير جوارديولا على خطي السير أليكس فيرغسون، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، المتوج بـ13 لقباً للبريميرليغ، وتحقيق اللقب الخامس في مشواره بالدوري الإنجليزي في موسم 1998-1999 الذي شهد تتويج الشياطين الحمر بالثلاثية التاريخية، حين فاز مع الشياطين الحمر في 98-99 بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليصبح أول فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز.

وتمكن الأسباني بيب جوارديولا من تعزيز رصيده من الألقاب في مشواره التدريبي إلى 33 لقبا بعد تتويج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتتوزع ألقاب جوارديولا على ثلاث أندية هم برشلونة بواقع 14 لقبا وبايرن ميونيخ بواقع سبعة ألقاب و12 لقبا مع مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يعزز المدرب الإسباني رصيده حال تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر ميلان في المباراة النهائية.

وتحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مواجهة مانشستر يونايتد اليوم"السبت" في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وقال: "سنواجه تشكيلة مختلفة تمامًا لمانشستر يونايتد عن تلك التي فزنا فيها 6-3 في أكتوبر الماضي ويجب أن نكون في أفضل حالة لنا".

وتابع جوارديولا: ما يفعله مانشستر يونايتد في الأشهر الخمسة أو الستة الماضية، يجعله فريقا مختلفًا تمامًا عن الذي واجهناه في بداية الموسم.

ويواجه جوارديولا يونايتد بقيادة إريك تن هاج ليس فقط في أول نهائي تاريخي لكأس الاتحاد الإنجليزي بين غريمي مدينة مانشستر، ولكن نظرا لحاجة سيتي إلى اللقب الثاني له هذا الموسم في ظل سعيه لتحقيق الثلاثية.