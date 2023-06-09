خطط توسع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بفرع أسيوط

زار الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور رأفت أحمد عميد كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال، والدكتور كمال حمزة مدير برنامج تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد محمود مدير فرع أسيوط الدراسي.

استهل رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني اللقاء بتهنئة رئيس جامعة أسيوط لتوليه منصبه الحالي متمنياً له دوام التوفيق والعطاء.

لقاء رؤساء جامعتي أسيوط والمصرية للتعلم الإلكتروني

ورحب الدكتور أحمد المنشاوي برئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني وجميع الحضور، وأشاد بالجهود المبذولة من جانب الدولة للتوسع في افتتاح الجامعات الأهلية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى مختلف القضايا التي عملت تلك الجامعات على معالجتها من خلال إتاحة برامج تعليمية متنوعة تتماشى مع احتياجات سوق العمل ، وكذلك إتاحة فرص تعليمية لمختلف الفئات العمرية والإجتماعية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور تعمل الوزارة من خلال الجامعات الأهلية الجديدة على تبنى برامج أكاديمية جديدة ومناهج لخدمة المجتمع والإنسان والتنمية على النطاق العلمي وتنمية الموارد الإقليمية البشرية والطبيعية ضمن استراتيجية التعليم العالي 2030.

وأبدى رئيس جامعة أسيوط استعداده التام بتقديم كل سبل الدعم المطلوبة بين الجامعتين وأوصي بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالجامعة وحسن استغلالها في تفعيل التطورات المرجوة، كما أشاد بالدور المتميز الذي تلعبه الجامعة في تقديم خدمات تعليمية متميزة لطلاب الصعيد.

توسع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

تكريم رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

وتناول رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بنود الخطط التوسعية للجامعة بفرع أسيوط الدراسي، كالتوسع في المدرجات والمعامل المخصصة للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني إلى ارتفاع معدل الطلاب الملتحقين بفرع أسيوط الدراسي لكونه من أكبر وأول الفروع الدراسية للجامعة.

ولفت رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني إلى ضرورة إتاحة برامج أكاديمية مشتركة تضم تخصصات مدمجة بين تخصصات كليتي الحاسبات وإدارة الأعمال بين الجامعة وجامعة أسيوط.

لقاء الجامعتين

وقدم رئيس جامعة أسيوط درع التكريم لرئيس الجامعة مؤكداً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعتين.



