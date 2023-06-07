نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد احتفالية لتكريم العامل المثالى بقاعة الدرديري بمحطة نزلة عبد اللاه تشجيعا للتنافس وخلق حالة من الابداع بين جميع ابناء الشركة.

قال المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن تكريم نخبة مميزة من ابناء الشركة يهدف الى تشجيع التنافس الإيجابى بين العاملين بالشركة فى مختلف التخصصات الوظيفية ورفع مؤشرات الأداء المهني في مختلف القطاعات، وأضاف ان العامل المثالى يتسم بالجدية والتميز والأداء المتطور الذي يغير من منظومة العمل بشكل مستمر مع حرصه الدائم على العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الأمر الذى من شأنه ان يعود مردوده الأيجابى على الخدمة المقدمة للمواطنين ومن ثم منظومة العمل بالمؤسسة بوجه عام.

كرم رئيس الشركة 32 عامل مثالى من بين أبناء الشركة كما قدم لهم شهادات التقدير والمكافآت المالية متمنيا مزيد من الجد والاجتهاد ومواصلة الأداء المميز الذي يعود مردوده الإيجابي على الصالح العام موجهاً بضرورة عمل لوحة شرف للمتميزين من أبناء الشركة لخلق جو من التنافس الإيجابي بين أبناء الشركة العاملين في ضوء اقامة مسابقات ومنافسات ابداعية لدفع عجلة العمل لكل جديد ومبدع مما يعود على الارتقاء بمؤشرات الأداء الخدمى باعتبارها هدف جوهرى من أهداف الشركة.

على هامش الحفل جاء تكريم لمراقبي أمن بمنطقة صدفا تقدرا لجهدهم المبذول في الحفاظ على ممتلكات وأصول الشركة والقبض على سارقي الأغطية الزهر وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تشجيعا لهم على مواصلة الجد والنشاط

وقدم رئيس الشركة فى نهاية الحفل الشكر لجميع الحضور آملا مزيد من الجهد والعطاء لرفعة العمل وسلامة المؤسسة، وسط أجواء يعمها المحبة والمودة بين العاملين بالشركة.

مياه أسيوط تكرم 32 عامل مثالي ومراقب أمن ولوحة شرف للمتميزين

مياه أسيوط تكرم 32 عامل مثالي ومراقب أمن ولوحة شرف للمتميزين

مياه أسيوط تكرم 32 عامل مثالي ومراقب أمن ولوحة شرف للمتميزين

مياه أسيوط تكرم 32 عامل مثالي ومراقب أمن ولوحة شرف للمتميزين

مياه أسيوط تكرم 32 عامل مثالي ومراقب أمن ولوحة شرف للمتميزين

مياه أسيوط تكرم 32 عامل مثالي ومراقب أمن ولوحة شرف للمتميزين

مياه أسيوط تكرم 32 عامل مثالي ومراقب أمن ولوحة شرف للمتميزين

مياه أسيوط تكرم 32 عامل مثالي ومراقب أمن ولوحة شرف للمتميزين

مياه أسيوط تكرم 32 عامل مثالي ومراقب أمن ولوحة شرف للمتميزين