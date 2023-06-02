حفل "فوتوشوت" لأول دفعة في الجامعة الألمانية الدولية

نظمت الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة الحفل الأول لـفوتو شوت "Photoshoot" لخريجي السنوات النهائية بكليات الجامعة المختلفة.

وتشمل الجامعة الألمانية الدولية كليات: الهندسة، والهندسة المعمارية، والمعلوماتية و علوم الكمبيوتر، والهندسة الصيدلية والتكنولوجيا، والتكنولوجيا الحيوية، وإدارة الأعمال، والتصميم.

نشأة الجامعة الألمانية الدولية

تعد الجامعة الألمانية الدولية إحدى ثمار التعاون بين مصر وألمانيا، التى تم الاتفاق على إنشائها من قِبَل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وأنجيل ميركل المستشارة الألمانية بدولة المانيا الإتحادية "في حينه " أثناء المحادثات التي تمت بينهما فى العاصمة الألمانية برلين عام 2018.

طلاب الجامعة الألمانية الدولية

ثم بدأ مسؤلو الدولتين بمصر وألمانيا التنفيذ على أرض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة ووضع حجر الأساس في الجامعة الألمانية الدولية بحضور- آنذاك- بيتر ألتماير الوزير الألماني للاقتصاد والطاقة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فى هذا الوقت، وجورج لوى السفير الألماني بالقاهرة الأسبق، والدكتور كرستيان مولير نائب السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD) وإيزابيل ميرنج المديرة السابقة مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في مصر، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ورؤساء الجامعات الألمانية المؤسسة، وممثلي وزارات الخارجية والتعليم العالي بمصر وألمانيا، ووفد اقتصادي ألماني رفيع المستوى.

الجامعة الألمانية الدولية

ولدت الجامعة الألمانية الدولية الـ GIU عملاقة على "أرض العاصمة الإدارية " ذات الشأن الدولي والتى تجذب أنظار العالم إليها فهى تضم العديد من الكيانات العملاقة المتعددة الجنسيات ذات جودة وتميز تبرهن على أنها ستظل الأقوى للمستثمرين، وإن ثروتها الحقيقية تكمن أساساً فى ثروتها البشرية الكبيرة المهارية من الشباب الحالمين بغد أفضل متفرد فى المنطقة.

طلاب الجامعة الألمانية الدولية

وتشهد الجامعة الألمانية الدولية حفل "Photoshoot" لشباب الخريجين الذين تظهر فى عيونهم بريق الأمل والتفاؤل يصنعون شريط موثق لحفظ ذكريات لخواطر وجدانية ولحظات حلوة مؤثرة ومناسبات سعيدة عديدة عاشوها شاركهم فيها مسؤلو الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الذين تفانوا في تيسير كل متطلباتهم الأكاديمية والشخصية لن يمحوها الزمن بل سوف توضع بصندوق ذكرياتهم جنباً إلى جنب مع شهادة تخرجهم.