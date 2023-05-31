حفل ختام الأنشطة الطلابية في الجامعة الإلكترونية

عقدت الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الأكاديمي 2022-2023، تحت رعاية وحضور الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور كلاً من الدكتور محمود شومان -نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمد المصري، المشرف العام على الأنشطة الطلابية وعدداً من أعضاء الهيئة المعاونة والطلاب المتميزين في مختلف المجالات من فروع الجامعة الدراسية وذلك بالمقر الإداري الجديد بالدقي.

حيث تم خلال الاحتفالية تكريم الطلاب المتميزين والحاصلين على الجوائز في مختلف البطولات وكذلك المشاركين في عملية تنظيم الأنشطة الطلابية ومنحهم شهادات ودروع التكريم مع أخذ صورة تذكارية جماعية مع رئيس الجامعة.

خطة الأنشطة الطلابية

وأعرب رئيس الجامعة الإلكترونية عن سعادته بالطلاب المتميزين في المجالات المختلفة الرياضية، الثقافية والدينية ضمن خطة الأنشطة الطلابية للعام الأكاديمي 2022-2023 وأنهم يمثلون مصدراً للفخر بالجامعة بمشاركتهم الفعالة في البطولات والمسابقات على مستوى الجمهورية وإحرازهم لمراكز متقدمة.

وأشار رئيس الجامعة الإلكترونية إلى أهمية الأنشطة الطلابية في كونه أحد السبل الرئيسية في صقل وبناء الشخصية نظرًا لكونه يعزز وعي الطالب بما يضمن تحقيق أهداف تربوية محددة قد ترتبط بتعليم مواد دراسية معينة، أو اكتساب مهارة، أو اتجاه علمي أو عملي داخل الجامعة أو خارجها بالإضافة إلى توسيع مدارك الطالب حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاته وينمي مهاراته أو خبراته للمساهمة في تفتح قدراته الإبداعية المختلفة.

وتوجه عبد السلام بكلمة شكر لجميع الطلاب متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق والحرص الدائم على السعي من أجل رفعة الجامعة.

ورحب الدكتور محمد شومان نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجميع الحضور وشكر رئيس الجامعة على حضوره ودعمه الدائم للأنشطة الطلابية بجميع الفروع الدراسية، كما أشاد بالجهود المبذولة من جانب جميع المشاركين في تنظيم الفاعليات والمسابقات الخاصة بالطلاب على مدار العام،



وختاماً، تم استعراض جميع الفاعليات والأنشطة الطلابية التي شاركت بها الجامعة على مدار العام طبقاً للخطة الخاصة بالأنشطة الطلابية للفروع الدراسية المختلفة (كبطولة الإتحاد الرياضي للجامعات- مسابقة إبداع- معهد إعداد القادة) وغيرها من الفاعليات على مستوى جامعات الجمهورية.

وشهد الحفل تكريم كل من: أحمد التلوانى

احمد الديبة، ونور عارف عبد الجواد، وأحمد عبد الحليم على، وجنى أحمد جابر، ومحمد محسن، وسيد مخلوف، وأسماء بلال، وعبد الرحمن أحمد، وميار مجدى، ونهال زيدان، وأسماء صابر، واسراء اسماعيل، وعمر محمد.

كما شهد تكريم دنيا عبد المنعم، وهاجر عثمان، وجورج بخيت، وجوفان نسيم، وعمرو تامر، ومحمد اشرف، ومريم صفوت، ومريم أشرف، ويوسف إمام، ومحمود مصطفى، ومحمود الاشوح، ورانيا صلاح عبد الحميد، وأحلام، وأيمن شحاته، وجمانه اسماعيل، ورنا شعبان عبد القادر، ومحمد فراج.

ختام الأنشطة الطلابية في الجامعة الإلكترونية

ختام الأنشطة الطلابية

ختام الأنشطة الطلابية

ختام الأنشطة الطلابية

ختام الأنشطة الطلابية

ختام الأنشطة الطلابية

ختام الأنشطة الطلابية

ختام الأنشطة الطلابية