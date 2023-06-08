محافظ أسيوط يلتقي العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتورة أماني الفار مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم الفني والعضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية لمناقشة سبل دعم التوسع في إنشاء مدارس النيل المصرية الدولية بالمحافظة ودعم أنشطة وفعاليات فرع مدارس النيل بأسيوط الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبدالرحمن العجان نائب مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم، والمكلف بإدارة مدرسة النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الجديدة والعميد شريف محمد فهمي المدير الإداري والأمني لمدارس النيل المصرية الدولية لشركة مصر للإدارة التعليمية، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض مراحل التوسع في إنشاء المدارس ضمن المشروع القومي لمدارس النيل المصرية الدولية والتي بلغت 14 مدرسة حتى الآن وجاري استكمال خطة التوسع بها وفقًا لأحدث النظم العالمية في ادارة وتشغيل المدارس الدولية.

وأشاد المحافظ – خلال اللقاء – بمدارس النيل المصرية الدولية وفرعها بمدينة أسيوط الجديدة والذي شهد توسعات في الأشهر الأخيرة ضمن خطة المدرسة للتوسع لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب وإنشاء معامل وحجرات دراسية تواكب عملية التطوير بها، لافتًا إلى زيارته المتعددة للمدرسة وحضور الفعاليات والأنشطة الطلابية بها ومشاهدته لإمكانات المدرسة معلنًا دعمه الكامل للتوسع في إنشاء مدارس النيل المصرية الدولية للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 في قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة اجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي لافتاً إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 فصل دراسي وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و 286 ألف جنيه حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

وأوضحت الدكتورة أماني الفار، أنه يجرى التوسع في إنشاء مدارس النيل المصرية الدولية وفقًا لخطة الدولة في قطاع التعليم للوصول إلى عدد 25 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية لمواكبة الإقبال الكبير على مدارس النيل وما تشهده في تطور كبير في جودة نظام التعليم بها لتخريج جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف التنمية مشيرة إلى أن عدد المدارس التي تم إنشائها حتى الآن بلغ 14 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية منها مدرسة بمدينة أسيوط الجديدة وشهدت توسعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية موجهًا الشكر والتقدير للوزير المحافظ لدعمه المنظومة التعليمية بالمحافظة ورعايته لأنشطة وفعاليات مدارس النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة.