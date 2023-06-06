طلاب الكلية المصرية الصينية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

رحب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بمشاركة طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الإسماعيلية، والتي أطلقتها الحكومة المصرية فى إطار استضافتها لمؤتمر المناخ cop 27، برعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتنفيذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُثمنًا دور محافظ الإسماعيلية، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، وتفاعله الدائم مع الجامعة لتبني المشروعات الطلابية ذات التوجهات المجتمعية.

واستقبل الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الدكتور ياسر البدري، والدكتورة مروة الخولي، منسقي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الإسماعيلية، والتي أطلقتها الحكومة المصرية؛ لمناقشة إمكانية مشاركة مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة بالمبادرة، وذلك بعد أن لقى المشروع صدى واسع فى نطاق محافظة الإسماعيلية والجمهورية.

وزارت الدكتورة ماجدة محمد، مدير مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بجامعة قناة السويس (TICO ) الكلية المصرية الصينية للتعرف على مشروعات التخرج التي تشكل مخرجات العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور تامر نبيل الخطوات التي تم اتباعها أثناء العمل على مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة للعام الأكاديمي 2022-2023 م، مشيدًا بالجهود التي بذلها الطلاب أثناء العمل على المشروع، لافتًا إلى الدور المؤثر للأساتذة وأعضاء هيئة التدريس في الإشراف على الطلاب أثناء إعداد المشروع.

وفيما يخص المبادرة، أوضحت الدكتورة مروة الخولي أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، كما تهدف إلى إبراز المشروعات التي تتضمن الأعمال الذكية، وتعمل بالطاقة الخضراء (المتجددة)، وقام الدكتور ياسر البدري بشرح الخطوات التي يجب اتباعها أثناء التسجيل فى المبادرة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد شحاتة، منسق البرامج بالكلية، ومن طلاب الفرقة الرابعة الطالب محمد عبدالحليم سليم من قسم الميكاترونيكس.

وعلى صعيد آخر، وبناءً على تعليمات الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، حول توفير فرص عمل للخرجين من طلاب المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، استضافت الكلية شركة HengTong.

وبحضور الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية، والدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، تم استقبال مُمثلي الشركة جاسون زان، إسلام صلاح، مدير الموارد البشرية، شين فينج، مدير الإنتاج، بسنت جميل، مسئول التخطيط.