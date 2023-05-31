رئيس جنوب الوادي يُشارك بمؤتمر الجامعات العربية بالإمارات

يشارك الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بالمؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية الروسية الذي تستضيفه جامعة الشارقة بالأمارات بالتعاون مع الامانة العامة لاتحاد الجامعات العربية من 31 مايو الى 1 يونيو .

وقال الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، إن المؤتمر يشهد مشاركة رؤساء وممثلون عن 50 من الجامعات الروسية، ورؤساء 150 جامعة تنتمي إلى 21 دولة عربية.

وأوضح أن المؤتمر يتناول مجموعة من المحاور، منها رسم استراتيجيات تبادل التجارب والخبرات والتبادل الشبابي بين الجامعات العربية والروسية في التدريب والأنشطة والبرامج الرياضية، والتعاون في ميادين البحوث العلمية المشتركة بين الجامعات الروسية والعربية.

وتابع ورسم آفاق التعاون العلمي والبرامج الأكاديمية المشتركة، والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الأكاديمية العربية والروسية والدولية، ومواكبة التحول الرقمي في التعليم العالي في ظل التطور التكنولوجي.

متابعة الامتحانات

فى سياق أخر، ذكر الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه يتم إجراء متابعة يومية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أن المتابعة للتأكد من حسن سير الامتحانات وبالقواعد المنظمة للامتحانات و توفير اقصى درجات الانضباط داخل اللجان و توفير كافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء أعمال الامتحانات.

وأجرى الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة بحضور الدكتور صدام حسين وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب.

واستمرت اليوم، الامتحانات بكليات طب الفم والاسنان، الصيدلة ،العلاج الطبيعي، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات، الاثار والآداب.