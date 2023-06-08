غلق 10 منشآت وتحرير 102 محضر في حملة لصحة أسيوط

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط حملة تفتيشية بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بالمكاتب المركزية لمراقبة الأغذية للمرور على المنشآت الغذائية من مخازن مواد غذائية ومطاعم ومقاهي ومحلات بقالة وذلك لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالأسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومخاطبة رؤساء مجالس المدينة بالمراكز بغلق المنشآت الغذائية الغير مرخصة والغير مستوفية للاشتراطات الصحية.

التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية

جاء ذلك بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبرعاية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان توفير أغذية آمنة للمستهلك.

وقال الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أن الحملة جاءت بناء علي تعليمات من الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الوزارة وبالتنسيق مع مراقبى عام الأغذية بالمديرية موضحاً أن الحملة أسفرت عن المرور على 57 منشأة غذائية وتم مخاطبة مجالس المدينة بغلق ١٠ منشآت لعدم ترخيصها وعدم استيفاءها للاشتراطات الصحية كما تم سحب عدد 45 عينة من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالأسواق وتم إرسالها إلى المعامل لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلي إنه تم ضبط 24 لتر خل غير صالح للاستهلاك الآدمي حيث تم تحرير عدد 43 محضر نظافة عامة للمحلات غير المستوفاة للاشتراطات الصحية وتم تحرير عدد 59 محضر للعاملين الغير حاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية فضلا عن إعدام 281 كيلو أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية وإعدام 75 لتر زيوت مستخدمة بالمطاعم غير صالحة للاستخدام.

أغذية خلال حملة لصحة أسيوط

أغذية خلال حملة لصحة أسيوط

أغذية خلال حملة لصحة أسيوط

أغذية خلال حملة لصحة أسيوط