ضبط متهم بحيازة كمية من المخدرات في أسيوط

نجحت وحدة مباحث قسم ثان بمديرية أمن أسيوط برئاسة الرائد أحمد حسن معاون أول والنقيب حسام النمر والنقيب محمد جعفر والقوة المرافقة فى ضبط شخص يدعى خ.ع بمنطقة الوليدية بحوزته كمية من مخدر الهيروين وكمية من الشابو وسلاح أبيض بقصد الاتجار.



تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهم المدعو خ. ع مقيم بمنطقة الوليدية بحوزته كمية من مخدر الهيروين وكمية من الشابو وسلاح ابيض بقصد الاتجار.

بداية الواقعة



وردت معلومات للجهات الأمنية بمديرية أمن أسيوط بقيام شخص يدعى خ. ع مقيم بمنطقة الوليدية بدائرة قسم ثان بالاتجار فى المواد المخدرة متخذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطة الاجرامى للاتجار فى المواد المخدرة.

ضبط متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة في أسيوط



وبعد التأكد من صحة المعلومات التى وردت وتقنين الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع مصلحة الأمن العام والأمن الوطنى تم مداهمة الوكر وتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة في أسيوط قبل ترويجها للعملاء.



وحرر محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.