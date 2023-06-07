"التصنيف الأكاديمي الدولي وأهداف التنمية المستدامة ودور جامعة أسيوط" ندوة 18يونيو

18 يونيو الجاري

تنظم جامعة أسيوط، ندوة "التصنيف الأكاديمي الدولي وأهداف التنمية المستدامة .. ودور جامعة أسيوط في ضوء رؤية مصر 2030"، والتي ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك يوم الأحد الموافق 18 من يونيو الجاري، في تمام الساعة 10 صباحاً بقاعة المناقشات ( 1 ) بالمبني الإداري تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبدالعليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق والتعاون مع الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة، والدكتور عادل عبده حسين مدير مركز التنمية المستدامة، والدكتور عمرو حسن أبو فدان نائب مدير مكتب التصنيف الأكاديمي، ومقرر الندوة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على دمج أهداف التنمية المستدامة ببرامج البحث العلمي على نحو يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة، وتعزيز ترتيبها على مختلف المستويات الإقليمية والدولية والعالمية، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة، وتكامل خطتها التعليمية والبحثية مع رؤية مصر 2030 .

وقال المنشاوي، إن فعاليات الندوة تنطلق في إطار التعاون بين مكتب التصنيف الدولي مع مركز التنمية المستدامة، وتتضمن: أربع ( 4 ) محاضرات مهمة، تتناول الأولي: "التنمية المستدامة في مصر .. الأهداف والغايات والمؤشرات " للدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة، وتتناول المحاضرة الثانية "دور جامعة أسيوط في خدمة أهداف التنمية المستدامة "للدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، وتقدم المحاضرة الثالثة: "تحليل المشهد البحثي العالمي نحو أهداف التنمية المستدامة" للدكتور محمد رائد المدير الإقليمي للذكاء البحثي من ( السيفير ) وتأتي المحاضرة الرابعة حول: "كيف تكتب بحثاً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة ؟" للدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.