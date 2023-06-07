فيورنتينا في صدام قوي أمام وست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

يتقابل فريقا فيورنتينا الإيطالي ونظيره وست هام الإنجليزي مساء اليوم، على ملعب "فورتونا أرينا"، في المواجهة القوية التى تجمع الفريقين بنهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

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وحجز فريق الكرة الأول بنادى فيورنتينا الايطالى بطاقة التأهل للدور النهائي بعد الفوز على بازل السويسري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 بعد حسم التعادل بينهما في مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة ثلاثة أهداف لكلا منهما.

وعلى الجانب الأخر تأهل فريق وست هام الإنجليزي الى الدور النهائي بدوري المؤتمر الأوروبي عقب اقصاء نظيره الكمار الهولندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وتحقيقه الفوز ذهابا وايابا.

وكان فيورنتينا قد تلقى خسارة في الذهاب بهدفين لهدف لكنه استطاع أن يتأهل بفارق الأهداف.

جاءت أهداف المباراة عن طريق زكي أمدوني في الدقيقة 55 لصالح بازل، بينما سجل نيكولاس جونزاليس هدفين، أنتوتين باراك في الدقيقة 120، في مباراة امتدت لأشواط إضافية لحسم بطاقة التأهل، على ملعب "ارتيميو فرانكي" بمدينة فلورنسا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

بنزيما في مؤتمر الوداع: كنت أريد الاعتزال في ريال مدريد والملكي في قلبي

وأكد بنزيمما أن ريال مدريد سيكون دائمًا في قلبه، كما أنه سيشاهد مباريات الفريق دائمًاغ رفقة العائلة.

وأشار بنزيما خلال تصريحاته أنه كان يرغب بشدة في الاعتزال داخل جدران ريال مدريد، لكن دائمًا ما تعطي الحياة فرص أخري.

وشدد المهاجم الفرنسي على أنه محظوظ بتحقيق حلمه بفضل رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

تصريحات بنزيما

تحدث كريم بنزيما في المؤتمر الصحفي لتوديع ريال مدريد، حيث قال: " الريال سيظل دائمًا في قلبي، سأتابع أنا وأطفالي والعائلة لقاءاته بشكل دائم".

وأكمل بنزيما تصريحاته: "كانت أبحث عن أنهاء مسيرتي مع ريال مدريد، لكن الحياة دائمًا ما تعطي فرص أخرى، فأنا محظوظ للغاية لتحقيق حلمي كطفل بفضل الرئيس بيريز".

وتابع: "مسيرتي مع ريال مدريد كانت مميزة للغاية، حيث توجت بكل شيء واستمتعت بهذا النادي عندما كنت طفلًا وأنا أرى بيريز يضم الظاهرة رونالدو وزين الدين زيدان، وبعد ذلك حان الوقت لأكون لاعبًا في ريال مدريد وتحقق حلمي على أرض الواقع".

بينما وجه رسائل لمدربه كارلو أنشيلوتي وعدد من الجماهير، حيث قال: "أتوجه بالشكر لكارلو، فمنحني الثقة منذ اليوم الأول له، استفدت منه الكثير في عالم كرة القدم".

وتابع:"اليوم يعد يوم حزين قليلًا، وذلك بسبب رحيلي عن فريق قلبي، كذلك الجماهير التي منحتني كل هذه القوة، أشكركم جميعًا".

وأتم بنزيما تصريحاته، حيث قال: "قلتها منذ اليوم الأول لي هنا، دائمًا هلا مدريد، ولا يمكنني قول أي شيء آخر".

بنزيما يوقع عقود انتقاله لاتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية سعودية أن كريم بنزيما وقع عقود انتقاله لاتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن بنزيما سيحصل على ما يقرب من 200 مليون يورو في الموسم الواحد مع اتحاد جدة، بعد الاتفاق على بنود التعاقد بين الطرفين.

وأوضحت التقارير أن بنزيما سيكون عاملًا رئيسيًا في بقاء المدرب البرتغالي نونو سانتو مع اتحاد جدة خلال الموسم الجديد.