الزمالك يكشف مستجدات ملف الصفقات

علق أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية فى النادي الوقت حاليًا على مستجدات صفقات النادي الأبيض خلال انتقالات الصيف الجاري، مشيرًا إلى أنه هناك عمل بالطبع على التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف الفريق.





وقال أحمد عبد الحليم خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء ، أوسوريو هو صاحب الأمر والقرار الأول فى الصفقات الجديدة ، ونسعى لتلبية جميع الاحتياجات الخاصة له لدعم الفريق واستقطاب جميع العناصر التي يرغب فى التعاقد معها.

وأضاف:" دور اللجنة الفنية عرض العديد من الأسماء على أوسوريو والاختيارات تخص المدرب وحده فقط.



وأضاف عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب كبير ويعلم قيمة نادي الزمالك، ولكن يحتاج للوقت من أجل التأقلم والنجاح الكامل في تجربته مع الأبيض.

أسلوب أوسوريو ..

وواصل : " أوسوريو لديه طريقة لعب ويحاول أن يفرض أسلوبه على اللاعبين، وطبيعي أن يحتاج إلى المزيد ن الوقت، من أجل النجاح مع الزمالك، خاصة أنه مدرب يقوم بتغيير مراكز اللاعبين، لذلك يحتاج للوقت، مثل أحمد فتوح ونيمار، واللاعبين أيضًا تحتاج للوقت من أجل حفظ طريقة لعب أوسوريو.



وأتم :" أوسوريو يعلم جيدًا أنه يتولى تدريب الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز، لموسمين على التوالي، لذلك يرغب في البقاء والتمسك بتجربته مع الأبيض، وأنا أعلم أنه يقوم بعمل جيد مع اللاعبين.

وتابع:" نحن ندعم أوسوريو في نادي الزمالك بقدر الإمكان من أجل النجاح من أجل تحقيق أفضل ما يمكن هذا الموسم في جدول الدوري.