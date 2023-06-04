بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في المباراة الأخيرة

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء أتلتيك بلباو في اللقاء المرتقب على ستاد سانتيجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ38 الأخيرة في الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز.

الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - داني سيبايوس.

الهجوم: رودريجو جوس - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

دكة بدلاء لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو:

13. لونين

7- دافيد ألابا

5. فاليجو

10. مودريتش

11. أسينسيو

15. فالفيردي

16. أودريوزولا

17. لوكاس ف.

18. شوامني

23ميندي

هازارد

24. ماريانو.

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، تحركاته من أجل التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، في فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي، اليوم الأحد، رحيل هدافه الفرنسي كرين بنزيما، بعد مسيرة مميزة مع فريقه امتدت إلى 14 عامًا داخل أسوار الملكي.

وتابعت التقارير، أن ريال مدريد تواصل مع ممثلي هاري كين وناديه توتنهام من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي.

وتابعت التقارير، أن كين أصبح مستعدًا لبدء تجربته الجديدة في الدوري الإسباني، ويحفزه اللعب تحت صفوف نادي ريال مدريد بشكل استثنائي.

وواصلت، أن رئيس توتنهام هوتسبير ليس الشخص السهل في المفاوضات، وهو ما أظهره خلال المفاوضات لضم لوكا مودريتش وجاريث بيل.

وتابعت أن رئيس توتنهام أصبح مستعدًا للتوصل إلى الاتفاق طالما أن وجهة كين لن تكون صوب نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ريال مدريد يُعلن رحيل كريم بنزيما رسميًا:

وكان نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد أعلن رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف النادي الملكي بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم، وعدم تجديده.

ونشر نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي، فسخ عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين ووجه له الشكر على السنوات التي قضاها بقميص الميرنجي.

وأضاف بيان الملكي : “يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا”.

ويلعب كريم بنزيما ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009، وساهم في العديد من النجاحات مع الفريق الملكي وعلى رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، من بينها 3 مرات متتالية.

وكان ريال مدريد اليوم قد أعلن أمس السبت رحيل 3 من لاعبي الفريق وهم هازارد وماريانو وأسينسيو، ويذكر أن ريال مدريد دفع ما يقارب الـ160 مليون يورو على إيدين هازارد في صفقة لم يكتب لها النجاح.