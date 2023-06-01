الجدل يتواصل داخل سموحة بعد قرار الأولمبية الجديد

تواصل الجدل حول مجلس أدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر بعد قرار اللجنة الاوليمبية بالموافقة على طلب رئيس النادي بأعتماد تعيين مدير النشاط الرياضي و المدير المالي ومدير النادي كأعضاء بمجلس الادارة حتى اجراء الانتخابات التكميلية لمجلس الادارة في اقرب جمعية عمومية .

وكان رئيس النادي المهندس محمد فرج عامر قد ارسل قبل ستة أيام خطابا الى اللجنة الأوليمبية المصرية يخطرها فيه بأن عضوى المجلس أشرف مختار و ماهينور سامح يتعمدان عدم حضور جلسات المجلس لتعطيل اتخاذ القرارات الهامة التي من شأنها تسيير اعمال النادي وفقا لصلاحيات مجلس الادارة نظرا لان المجلس حاليا يتكون من اربعغة افراد وغياب العضوين يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للأجتماعات وطالب في الخطاب بتعيين مدير عام النادي ومدير النشاط الرياضي و المدير المالي كأعضاء بالمجلس حتى يتسنى عقد اجتماعات للمجلس حتى في حالة عدم حضور العضوين المذكورين الى حين عقد جمعية عمومية لأنتخاب عضوين في المجلس بدلا من احمد عجلان و رامي فتح الله ونائب الرئيس عمر الغنيمي الذين تم استبعادهم من المجلس لاسباب قانونية . وبالفعل ردت اللجنة الاوليمبية بالموافقة على طلب رئيس النادي نظرا لقانونيته .

ومن المنتظر ان تشهد الفترة القادمة اشتعالا للموقف داخل النادي خاصة مع فتح باب الترشيح للأنتخابات القادمة على مقعدي مجلس الأدارة ومقعد نائب الرئيس .