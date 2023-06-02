الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي أمام فاركو في الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الجولة ٣٠ من بطولة الدوري العام.

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 تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو فى الدوري المصري 

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر  

خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل  - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - عبد الرحمن بودي.

ويخوض الفريق الأول بنادى سيراميكا كليوباترا المباراة أمام فاركو محتلا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة ، ويدخل نظيره فاركو مواجهة اليوم في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة.

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