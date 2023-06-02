يتقابل فريقا بيراميدز وفيوتشر، في مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب الدفاع الجوي، في إطار مواجهات الجولة الـ 30 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 58 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث وفي جعبته 54 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر:

تبدأ مباراة بيراميدز وفيوتشرمساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر فضائية Ontime sports 1.

وكان بيراميدز قد فاز على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين مقابل هدف، على استاد الإسكندرية، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 27 ببطولة الدوري المصري.

وودع فيوتشر بطولة كأس مصر منذ أيام على يد نادي إنبي بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية.

بيراميدز يعلن غياب رمضان صبحي:

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة.

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

أوضح المنيري أن الجهاز الطبي وضع برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للاعب مدته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

غياب عبدالله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز:

ويغيب الثنائي عبدالله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة بيراميدز والأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، والتي أقيمت خلال شهر إبريل الماضي.

أوضح المنيري أن إدارة بيراميدز اتخذت قرارها بسفر الثنائي مؤخرًا للعرض على طبيب نادي بايرن ميونيخ، وطبيب المنتخب الألماني، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعبان ومدى حاجة أي منهما لتدخل جراحي، أو الاكتفاء بالتدريبات التأهيلية والعلاجية وفق برنامج مخصص لكل منهما.