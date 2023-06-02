الدوري المصري.. فاركو يتعادل سلبيًا أمام سيراميكا كليوباترا

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا، التى جمعتهما منذ قليل، على ملعب القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري.

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ولعب فاركو المباراة أمام سيراميكا كليوباترا بتشكيل:



في حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا" .

في خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إينكادا.

في خط الوسط: كينجسلي سوكاري، محمود حمادة، أحمد صغيري.

في الهجوم: رزقي حمرون، شكري نجيب، أحمد شريف.

كما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو كالتالى:



حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - عبد الرحمن بودي.

وبتلك النتيجة سيراميكا كليوباترافى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 30 مباراة ، ويأتي نظيره فاركو في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 30 مباراة.

ترتيب الدوري المصري



1- الأهلي 62 نقطة

2- بيراميدز 58 نقطة

3- فيوتشر 54 نقطة

4- الزمالك 50 نقطة

5- المقاولون العرب 42 نقطة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- البنك الأهلي 34 نقطة

12- الإسماعيلي 33 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

14- أسوان 31 نقطة

15- غزل المحلة 31 نقطة

16- الداخلية 28 نقطة

17- طلائع الجيش 26 نقطة

18- حرس الحدود 19 نقطة