مصرع ربة منزل سقطت عليها سور منزلها بالإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، جراء سقوط كزر من سور للمنزل الخاص بها بسبب شدة الرياح نقل جثمانها إلى المستشفى.

البداية جاءت عندما تلقي مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط جزء من سور إحدى المنازل في منطقة عزبة المغاربة التابعة لمركز ومدينة فايد بسبب العاصفة الشديدة على إحدى السيدات.

وودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث إلا أن السيدة توفيت متأثرة بإصابتها الشديدة ونقلت سيارة الإسعاف الجثمان تكت تصرف النيابة العامة.

وقالت مصادر طبية، أن المتوفاة تدعي أميرة أحمد السيد 43 سنة مقيمة بعزبة المغاربة مصابة بجروح في الرأس وكسور في الجسم ونزيف داخلي مما تسبب في وفاتها على الفور.

انتداب مفتش الصحة



وقررت جهات التحقيق في فايد انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وإنهاء تقرير سبب الوفاة لإرفاقه في محضر الواقعة.

كما طلبت جهات التحقيق تحريات ضباط المباحث الجنائية في فايد وسؤال أقارب المجني عليها وأي من شهود العيان للتأكد من من سبب الوفاة وعدم وجود أي شبهة جنائية.

رياح شديدة تضرب الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية رياح شديدة خلال الساعات الماضية وصلت لحد العاصفة مساء أمس واستمرت لساعات فيما تشهد الإسماعيلية رياح قوية تصل سرعتها إلى 40 كيلو.