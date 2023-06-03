كولر يستقر على حارس الأهلي أمام الوداد بعد تأكد غياب الشناوي

أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حارس المرمي الذي سيتواجد في ذهاب نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي، والمقرر إقامته إقامته مساء غدًا الأحد الموافق 4 من شهر يونيو الجاري، في المواجهة التي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

على لطفي ومصطفي شوبير.. حراسة المرمي صداع في رأس كولر

خرج محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر من قائمة فريق الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بسبب إصابته في عضلة السمانة التي لحقت به مؤخرًا وعدم تأكد جاهزيته بنسبة 100%، ليفضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عدم مشاركته وتجهيزه لمباراة العودة المقرر إقامتها 11 من الشهر ذاته.

وبات الأقرب لحراسة مرمي النادي الأهلي أمام الوداد في مواجهة الغد، هو الحارس الشاب مصطفي شوبير، والذي حرس عرين الأهلي في أخر مواجهتين وقدم مردود جيد، ولم يتلقي أي أهداف، ويصبح الأكثر جاهزية.

ليستقر السويسري مارسيل كولر على الدفع بمصطفي شوبير أمام الوداد في حراسة المرمي، مع تواجد الحارس الثاني على لطفي على مقاعد البدلاء.

مواجهة الأهلي والوداد على صفيح ساخن

تترقب الجماهير العربية بمختلف ألوانها الصدام المشتعل بين مباراة الأهلي والوداد المغربي والمقرر له أن ينطلق مساء غدٍ الأحد عند دقات التاسعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك في لقاء يُنتظر أن يشهد حضور 50 ألف متفرج في استاد القاهرة.

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت، مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا، كما ستنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة على البث الأرضي داخل جمهورية مصر العربية.

ويدير مباراة الأهلي والوداد المغربي، طاقم تحكيم مكون من الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتونسي هيثم قيراط حكمًا للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

كولر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد في النهائي

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسي.

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبدالقادر – محمود عبدالمنعم كهربا – محمد شريف.