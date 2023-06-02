تشكيل فاركو أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو تشكيله الاساسي لمباراة سيارميكا كليوباترا الت تجمع اللفريقين بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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تشكيل فاركو لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري

في حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا" .

في خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إينكادا.

في خط الوسط: كينجسلي سوكاري، محمود حمادة، أحمد صغيري.

في الهجوم: رزقي حمرون، شكري نجيب، أحمد شريف.

موقف الفريقين بجدول الدوري

ويتواجد فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفا.

بينما خوض فريق فاركو مواجهة اليوم في المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.