دونجا يتواجد في مدرجات مباراة بيراميدز وفيوتشر

تواجد محمود عبدالعاطي دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في مقصورة ملعب ستاد الدفاع الجوى ، على هامش مواجهة فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص دونجا على دعم ومؤازرة زملائه من الملعب خلال لقاء فيوتشر بمسابقة الدوري.

وحسم التعادل السلبي بين بيراميدز وفيوتشر بدون أهداف في أحداث الشوط الأول في المباراة الجارية على ستاد الدفاع الجوي.

بيراميدز وصافة الدوري المصري، خلف الأهلي المتصدر، ويملك في رصيده 58 نقطة من 28 مباراة خاضها، وحقق الفوز في 17 لقاءً، وتعادل في 7 مباريات وخسر 4، فيما يأتي خلفه فيوتشر، في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 40 نقطة، فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر ويملك 31 نقطة.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فيوتشر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.

تشكيل فيوتشر أمام بيراميدز

محمود جنش في حراسة المرمى

الدفاغ: علي أحمد، محمد رضا، مصطفى بدري، جوناثان أنجويم

خط الوسط: مهند لاشين، كريم نيدفيد، محمد عبد السلام، عمر كمال

الهجوم: محمد رضا، أحمد عاطف.

