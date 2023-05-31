صحة البحيره تنظم اليوم العلمي الأول للسكتة الدماغية

تنظم مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة، غدًا الخميس ١/ ٦/ ٢٠٢٣م، بدايةً من التاسعة والنصف صباحًا، يومًا علميًا خاصًا بالسكتة الدماغية ، لتدريب أطباء النفسية والعصبية واطباء العناية والطوارئ ، على كيفية التعامل مع حالات الجلطات والسكتة الدماغية، ولنشر الوعي بين الاطباء والمواطنين على أهمية التعامل مع أعراض السكتة الدماغية منذ الساعات الأولى

يأتي تنظيم هذا اليوم بعد النجاح الساحق والمدوي الذى حققته وحدات إذابة الجلطة الدماغية بالبحيرة ، حيث سبق أن تم إفتتاح عدد 4وحدات لإذابة الجلطة الدماغية بمستشفيات كفر الدوار العام وايتاي البارود ، ورشيد وصدر دمنهور .

ويحاضر فيه أساتذة متخصصون ، على رأسهم الدكتور اسماعيل رمضان رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بجامعة الإسكندريه ، والدكتور وفيق بهنسي جامعة طنطا ، والدكتور أحمد حشيش أستاذ أمراض المخ والأعصاب بمستشفى المنصوره الدولي

والمنسق الدكتور محمد عباس استشاري مخ وأعصاب بصدر دمنهور ،والمنسق العلمي لإذابة الجلطات بمديرية الصحة