بيراميدز يهزم فيوتشر ويحافظ على وصافة الدوري

فاز فريق بيراميدز على نظيره فيوتشر بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شجل هدف بيرميداز اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ولم ينجح فيوتشر في إدارك التعادل ليخطف بيراميدز ثلاث نقاط غالية في عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة بسط بيراميدز سيطرته على وصافة الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 61 بفارق نقطة واحدة عن الأهلي متصدر الترتيب، في حين يظل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

بيراميدز حقق الفوز في 18، وتعادل في 7 مباريات وخسر 4، فيما يأتي خلفه فيوتشر، في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فيوتشر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.

تشكيل فيوتشر أمام بيراميدز

محمود جنش في حراسة المرمى

الدفاغ: علي أحمد، محمد رضا، مصطفى بدري، جوناثان أنجويم

خط الوسط: مهند لاشين، كريم نيدفيد، محمد عبد السلام، عمر كمال

الهجوم: محمد رضا، أحمد عاطف.

