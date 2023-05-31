أول تعليق من بابا فاسيليو بعد ثلاثية البنك الأهلي أمام الداخلية

عبر بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على الداخلية في المباراة الهامة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال بابا فاسيليو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: “ كانت مباراة صعبة للغاية أمام فريق منظم دفاعيا ”.

وتابع: “ قدمنا أداء متميز علي مدار شوطي المباراة واستحوذنا علي الكرة معظم فترات اللقاء وأهدرنا فرص أمام مرمي المنافس ”.

وأضاف بابا فاسيليو: “ فخور بلاعبي فريق البنك الأهلي الذين تحملوا ضغوط هذا الموقف الصعب في جدول الترتيب ومازال لديهم الكثير ”.

وأكمل المدير الفني لفريق البنك الاهلي : “ كل مباراة ولها استعدادات خاصة وسنبدأ فورا في التحضير لمواجهة الإتحاد السكندري، مازال هناك أربعة مباريات سنسعي لتحقيق نتائج إيجابية ”.

البنك الأهلي يسقط الداخلية بثلاثية في الدوري

فاز فريق البنك الأهلي على الداخلية بثلاثه أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي بينهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري المصري الممتاز.

وتخطي فريق البنك الأهلى موقعه الداخلية بنجاح وشهد المباراة التسجيل العديد من الأهداف خلال اللقاء المرتقب.

بدأ فريق البنك الأهلى مٌبكرا بالضغط المبكر على دفاعات فريق الداخلية في أحداث الشوط الأول.

حفاظ فريق الداخلية على نظافة شباكة حتي الدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول .

وتمكن فريق فريق البنك الأهلي من تسجيل الهدف الأول من التسجيل الهدف الأول في شباك الداخلية بأقدام محمود قاعود بصناعة إسحاق يعقوبو .

ليعلن حكم المباراة تقدم البنك الأهلى على الداخلية بهدف دون رد.

فيما سجل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى المعار من فريق الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول بصناعة سعيدو سيمبوري .

وحصل أسامة فيصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول في مباراة البنك الأهلي و الداخلية.

تشكيل البنك الأهلى لمباراة الداخلية

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل.