رد ناري من محمد بركات على تصريحات موسيماني

علق محمد بركات على تصريحات الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي المصري، وأيضًا الأهلي السعودي.



وقال موسيماني عبر تصريحات تليفزيونية إن الأهلي يستطيع أن يفوز على الزمالك وهو (مغمض عينيه).

ورد بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن موسيماني دائًا يخرج بتصريحات مثيرة للجدل، موضحًا أن المدرب الجنوب أفريقي أخطأ بالحديث بهذه الصورة عن الزمالك، وأنه يخسر بسهولة أمام الأهلي.

وتابع: "نحترم موسيماني وإنجازاته ولكن يجب عليه أيضًا أن يتحدث بصورة أفضل عن الزمالك لأنه ليس فريقًا صغيرًا".

موسيماني يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك:

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة، والأهلي المصري السابق، تلقيه عرضًا لقيادة الزمالك في الفترة المقبلة.

أضاف موسيماني، في تصريحاته لقنوات بي إن سبورتس، أنه تلقى بالفعل عرضًا لتدريب نادي الزمالك المصري، لكنه أضاف أن التوقيت ليس مناسبًا للموافقة على العرض.



وقاد موسيماني فريقه أهلي جدة، للتتويج بلقب الدوري السعودي للدرجة الأولى، "دوري يلو" ليصعد الفريق مجددًا إلى دوري المحترفين.



وكان موسيماني نجح في الأهلي المصري في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، بالإضافة لحصده لقب الوصافة في السنة التي تليهما، كما توج بالميدالية البرونزية مرتين في كأس العالم للأندية.

وحسم المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني موقفه من تجديد عقده مع الراقي لموسم إضافي، ليقود الجداوي في دوري المحترفين السعودي بالموسم 2023-2024.

تمكن موسيماني من قيادة النادي الأهلي السعودي للعودة من جديد لدوري المحترفين السعوي، بعد موسم واحد فقط قضاه في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

موقف موسيماني من البقاء مع الأهلي:

يوافق موسيماني على البقاء مع النادي الأهلي في الموسم المقبل، وهو مستعد الآن لتجديد التعاقد بشكل رسمي، لكن يتبقى أمر واحد فقط وهو إعلان إدارة الفريق السعودي بقيادة وليد معاذ الأمر بشكل رسمي.

وقال موسيماني: "توصلت مع إدارة الأهلي بخصوص تفعيل بند التجديد من عدم لأعرف إذا كنت سأقود الفريق في الموسم المقبل أم ماذا، ولم أتلقَ أي رد حتى الآن".

وتابع موسيماني تصريحاته: "بأن عقده مع الراقي يتجدد تلقائيًا إذا عاد الأهلي لدوري المحترفين خلال موسم واحد، وهو ما حدث بالفعل، لكن لم يتم الحسم الرسمي في الموقف حتى الآن.