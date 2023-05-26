عاجل.. التحفظ على المدير المسئول عن ملاهى مول شهير بالإسكندرية

ألقت قوات الشرطة القبض على المدير المسئول بأحد ملاهى منطقة سموحة والتحفظ عليه، والتي تسببت في إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة.

كانت سقطت إحدى ألعاب ملاهي أطفال داخل مول شهير في سموحة بمحافظة الإسكندرية، وإصابة 6 أشخاص بينهم أطفال، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.



سقوط لعبة ملاهي في الاسكندرية

تداول عدد من النشطاء بعض الصور والفيديو للحادث عبر فيسبوك، ويظهر العبة التي دُمرت وسط ذهول وصدمة على وجوه الموجودين في مكان الحادث.

سقوط لعبة ملاهي في الاسكندرية

تم فرض كردون أمني حول المكان، وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب، وتحررَّ محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.