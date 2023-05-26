قافلة طبية مجانية لفحص 307 موظفين بنيابات «سموحة الإسكندرية»

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، قافلة طبية شاملة لمجمع النيابات بسموحة، للكشف على الإداريين والعاملين بالمجمع، وذلك في تخصصات الباطنة والعظام والجلدية والعيون.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، إن القافلة تضم عددًا من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري في التخصصات الطبية المختلفة، لتوقيع الكشف على الإداريين العاملين بمجمع نيابات سموحة.

وأضاف " قنصوة " أن القافلة الطبية تأتي في إطار حرص الجامعة على أداء دورها الريادي في تقديم خدمات طبية للمجتمع المدني ونشر الرعاية الصحية بين كافة المواطنين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء السحلي، عضو القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية ورائدة أسرة "طبيب من أجلك"، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 307 حالة.

وأوضحت أن الحالات توزعت بين 61 حالة باطنة، و66 حالة عيون، و50 حالة جلدية، و50 حالة عظام، و80 حالة مسح للضغط والسكر، فضلًا عن توفير الأدوية بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الرئيسي الجامعي.