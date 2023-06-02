أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك لمباراة منتخب اليمن الودية

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض الأبيض به مواجهة منتخب اليمن الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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تشكيل الزمالك الرسمي أمام منتخب اليمن

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: أحمد محمود - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة.

خط الوسط : عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد بلحاج - مصطفى شكري

خط الهجوم : سامسون أكينولا - محمد صلاح

تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق

وأكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه سيترشح في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تليفزيونية: "هناك أشخاص من أعضاء الجميعة العمومية يتحدثوا معي بشأن انتخابات نادي الزمالك وبنسبة كبيرة سأترشح لانتخابات الزمالك المقبلة".

وأضاف: "لن أمزح مع أي أحد في مصر في الانتخابات المقبلة".

وتواجد أحمد سليمان في انتخابات الزمالك الأخيرة لكنه خسر على منصب الرئيس أمام مرتضى منصور.

حكم قضائي بحبس مرتضى منصور 3 أشهر



وقضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضيه رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني بالنادي الأهلي، قد تقدم ببلاغ للنائب العام في شهر أغسطس الماضي، ضد مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة.

الحكم في اتهام مرتضى منصور لناقد رياضى



قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، حجز الحكم في قضية اتهام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 24 يونيو المقبل.

تقدم مرتضى منصور في وقت سابق بدعوى ضد أبو المعاطي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 جُنح اقتصادي.

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية سامح شعبان، اليوم الأحد، محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "بخلية المطرية الثانية" لجلسة 24 يوليو.

وكشفت أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وكما كشفت التحقيقات، بأن المتهمين منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات.