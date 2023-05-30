أول قرار من مرتضى منصور بعد حكم حبسه 3 أشهر

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم باستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر على خلفية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وشدد مرتضى منصور على رفضه التعليق على الأحكام القضائية مؤكدًا أنه يحترم القضاء المصري وأنه سيسلك الأطر القانونية للحصول على حقوقه.

قضت محكمه جنح الاقتصاديه برئاسه المستشار ابراهيم صالح، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 الاف جنيه وتغريمه 20 الف جنيه والزامه بتعويض مؤقت 10 الاف جنيه والزمته بالمصاريف واتعاب المحاماه فى القضيه رقم728 لسنه2023 جنح اقتصاديه القاهرة.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي الأهلي قد تقدم ببلاغ للنائب العام في شهر أغسطس الماضي، ضد مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة.

وكتب محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي الأهلي عبر صفحته على موقع "فيس بوك" قال فيه: " قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح حضوريا، بحبس المدعو مرتضى أحمد منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه".

وأضاف أن المحكمة ألزمت منصور بالمصاريف واتعاب المحاماة في القضيه رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة لصالح محمود الخطيب، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والازعاج.

وأتم أن المحكمة الاقتصادية سبق وأن قضت بحبس مرتضى منصور فى أكثر من قضية، ومنظور أمام المحكمة قضية أخرى لجلسة 18/6/2033. وينتظر تحديد جلسات لقضايا أخرى خلال الأيام المقبلة لجرائم بدأت منذ 4 سنوات ومستمرة حتى الآن.

الزمالك والجيش

يستضيف فريق الزمالك اليوم الثلاثاء نظيره طلائع الجيش في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق الزمالك لقاء طلائع الجيش يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لعب 28 مباراة فاز في ثلاثه عشر وتعادل في 8 مباريات وخسر في 7 مباريات ، فيما يحل فريق طلائع الجيش ضيفًا على فريق الزمالك محتلا المركز السابع عشر لعب حتي الآن 28 مباراة فاز في خمس مباريات وتعادل في إحدي عشر مباراة وخسر في 12 مباراة ويمتلك 26 نقطة.