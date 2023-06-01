حبس شاب بالشرقية أنشأ صفحات وهمية بأسماء فتيات لإبتزازهن

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات، فرع شرق الدلتا بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من القبض على شاب مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة أبوحماد، لقيامه بابتزاز عدد من الفتيات من خلال إنشاء حسابات وهمية بأسمائهن وصورهن على مواقع التواصل الاجتماعى.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغات ضد شخص، لقيامه بإدارة حسابات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعى، وإبتزاز عدد من الفتيات، بنطاق دائرة مركز شرطة أبوحماد، حيث تبين قيامه بتنزيل صور خاصة لهن من حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى وإنشاء صفحات وهمية بصورهن وأسمائهن لإبتزازهن ودفع مبالغ مالية له.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وبتكثيف جهود البحث، توصل الفريق أن وراء ارتكاب تلك الوقائع شاب مقيم بنطاق دائرة مركز أبو حماد وتبين من التحريات صحة البلاغات المقدمة، وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة أبوحماد من تحديد موقعه وضبطه وتبين أنه "إسلام. ع" 33 عامًا مقيم بنطاق مركز أبوحماد، وبتفتيشه عثر بهاتفه المحمول على دلائل وآثار تؤكد صحة البلاغات، وتبين أن المتهم سبق وقضى عقوبة فى قضية ابتزاز الكترونى، وعاد لنشاطه الإجرامي مرة ثانية بعد خروجه من السجن.

وتم التحفظ على الشاب وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة والتى قررت حبسه 4 أيام على على ذمة التحقيقات.