إغلاق محور 26 يوليو لإتمام تنفيذ محطة مونوريل وادي النيل بالجيزة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل.

وذلك للقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل الكائنة بمحور 26 يوليو الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمحور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لمدة يوم واحد ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 حتى الساعة 12 مساءً بذات اليوم.

جهود مكثفة لإتمام مشروع المونوريل

وأكدت الإدارة العامة في بيانها أنه يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر اتجاه نادي الزمالك وكوبري 15 مايو: حركة المركبات القادمة من هذا الاتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته، واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولًا إلى كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين.

وتابعت الإدارة أن الاتجاه القادم من نادي الزمالك وكوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر: حركة المركبات القادمة من هذا الاتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو، واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولًا إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

ومن جانبها تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وتكثف أجهزة المرور من جهودها للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللتأكد من حرص قائدي المركبات على الالتزام بقواعد وقوانين المرور الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين

ويأتي ذلك في إطار السعي العام لشوارع أكثر أماناً ولن يأتي ذلك إلا بالالتزام التام بآداب المرور، ولهذا السبب تشن الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مُكثفة يومياً في كافة أنحاء الجمهورية في كل الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية.