عاجل.. حكم قضائي بحبس مرتضى منصور 3 أشهر

قضت محكمه جنح الاقتصاديه برئاسه المستشار ابراهيم صالح، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 الاف جنيه وتغريمه 20 الف جنيه والزامه بتعويض مؤقت 10 الاف جنيه وألزمته بالمصاريف واتعاب المحاماه فى القضيه رقم728 لسنه2023 جنح اقتصاديه القاهرة.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي الأهلي قد تقدم ببلاغ للنائب العام في شهر أغسطس الماضي، ضد مرتضى منصوربارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة.

الحكم في اتهام مرتضى منصور لناقد رياضى

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد حجز الحكم في قضية اتهام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الناقد الرياضي أبوالمعاطي زكي، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 24 يونيو المقبل.

تقدم مرتضى منصور في وقت سابق ، بدعوى ضد أبوالمعاطي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي.

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية سامح شعبان.اليوم الأحد، محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "بخلية المطرية الثانية" لجلسة 24 يوليو.

وكشفت أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وكما كشفت التحقيقات، بأن المتهمين منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات.