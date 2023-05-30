خالد عبد العزيز يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك

كشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، حقيقة ترشحه لانتخابات نادي الزمالك على منصب الرئيس، بعد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.

لا يمكن أن أرشح نفسي لانتخابات نادي الزمالك

وأكد خالد عبد العزيز خلال حوار ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي مساء اليوم: لا يمكن أن أرشح نفسي لنادي الزمالك، صحيح الأمر شرف كبير لأي شخص لكن العملية الانتخابية اليوم وتقديم ورق الترشيح وما ستتبعه من مشاورات كثيرة أصبح لا يناسبني، معقبا: "فيه شباب بإمكانهم خوض التجربة لكن ظروف الرياضة والوسط الرياضي تدفعني لعدم الترشح".

المنتخب الوطني الآن أحواله أفضل

وأكد خالد عبد العزيز أن المنتخب الوطني الآن أحواله أفضل قائلاً : " المنتخب الوطني الآن في ظروف كويسة والمدير الفني الجديد أنا شخصيا متفائل به وأن لديه ظروف تسمح له بالنجاح".

ورفض خالد عبد العزيز تقييم وزير الشباب والرياضة الحالي، قائلاً: “ ماينفعش مينفعش أقيم الوزير الحالي للشباب والرياضة، ولا أي وزير سابق.. لأني كنت في مكانه”.

أزمة هروب بغدودة ومشاكل الألعاب الفردية

وحول أزمة هروب بغدودة ومشاكل الألعاب الفردية، قال خالد عبد العزيز : " برفض دعاوي السوشيال ميديا الي تشجع اللاعبين على الهروب لا يعجبني ولا تروق لي هذه الأفكار وفيه ناس بتقلي الأطباء بتمشي وأنتوا مركزين مع لاعبين وأنا هرد على حكاية الألعاب الفردية وأحدد المشكلة في عبارة واحدة أننا مازلنا ندير الكرة بفكر قديم وإوعى نفتكر إننا هننجح في يوم من الأيام بهذا الفكر لأنه لم ينجح في السابق و جميع اتحادات الألعاب الفردية عليها أن تركز على إزاي يجيبوا رعاة".

وزير الشباب والرياضة يكشف موقف مرتضى منصور

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن من تلقاء نفسه ترك منصبه؛ تنفيذًا للحكم الصادر من القضاء بعزله، وتلقينا خطابًا من مجلس الزمالك بعزل رئيس النادي والإدارة أصبحت تضامنية بين مجلس الإدارة.

وقال وزير الرياضة إنه لن يتم حل مجلس إدارة الزمالك؛ لأنهم قاموا بتنفيذ القانون، ولم يتم التدخل في اختيارات الجمعية العمومية لأي نادي.

قانونية ترشح مرتضى منصور للانتخابات المقبلة

وأضاف وزير الرياضة، أنه تمت دراسة الموقف القانوني لرئيس الزمالك المعزول في مدى قانونية ترشحه بالانتخابات المقبلة؛ وحتى الآن من حق رئيس الزمالك المعزول خوض الانتخابات المقبلة؛؛ لأنه نفذ حكما مقيدا للحريات وليس مخلًا بالشرف.

وتابع الدكتور أشرف صبحي أنه تم دعم الأهلي والزمالك بمبلغ 5 ملايين جنيه لكل منهما خلال أزمة كورونا، ولم يتم سحب لجنة التفتيش عن نادي الزمالك، وتجري عملها بشكل مستمر داخل المؤسسات والأندية الرياضية، موضحًا أنه في حالة ثبوت أي فساد ومخالفات مالية؛ من حق وزير الرياضة حل مجالس الإدارات وفقًا للقانون.

وأوضح صبحي أن لجان التفتيش تضم ممثلين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، ومازالت لجنة التفتيش تقوم بعملها ولم تقدم تقريرها، حتى الآن، عن نادي الزمالك.